Втора сесия на матурите, хиляди зрелостници на изпит по БЕЛ

В 435 училища ще се проведе утрешният държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесия август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване.

Близо 7 000 са подалите заявления да се явят на ДЗИ по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2 600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 часа.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително.