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Кримка задигна автомобил във Велико Търново, откриха го потрошен

От купето липсвали и две кутии цигари, както и 155 евро

21.08.2026 | 10:42 ч. 10
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

26-годишен мъж от Велико Търново е задържан за кражба на автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на телефон 112 на 18 август около 3:52 ч. След проведени издирвателни действия полицията установила предполагаемия извършител - криминално проявен и неколкократно осъждан мъж от града.

Автомобилът е открит със значителни материални щети. От купето липсвали и две кутии цигари, както и 155 евро.

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Мъжът е привлечен като обвиняем за няколко престъпления. По постановление на Районната прокуратура във Велико Търново той е задържан за срок до 72 часа.

В съда е внесено и искане за налагане на постоянна мярка "задържане под стража", пише БТА.

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