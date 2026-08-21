Кримка задигна автомобил във Велико Търново, откриха го потрошен

26-годишен мъж от Велико Търново е задържан за кражба на автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на телефон 112 на 18 август около 3:52 ч. След проведени издирвателни действия полицията установила предполагаемия извършител - криминално проявен и неколкократно осъждан мъж от града.

Автомобилът е открит със значителни материални щети. От купето липсвали и две кутии цигари, както и 155 евро.

Мъжът е привлечен като обвиняем за няколко престъпления. По постановление на Районната прокуратура във Велико Търново той е задържан за срок до 72 часа.

В съда е внесено и искане за налагане на постоянна мярка "задържане под стража", пише БТА.