MrBit вкарва феновете в мачовете на Локомотив (София)

MrBit и Локомотив (София) обявиха официално своето партньорство преди началото на сезон 2026/27. За да отпразнува началото на сътрудничеството, MrBit предлага на своите потребители и феновете на футбола възможността да се доближат максимално до клуба чрез специални предложения, ексклузивни за мачовете на столичните „железничари“.

Новият генерален спонсор на Локомотив (София) е подготвил множество изненади за феновете на клуба, които ще бъдат разкривани постепенно с напредването на сезона. Мачовете на „железничарите“ ще бъдат по-интерактивни от всякога, а фенът от наблюдател, ще може да се превърне в активен участник в екшъна.

Ерата „MrBit x Локомотив“ започва с две уникални възможности за играчите, които са готови да се разиграят още в самия старт на сезона. Пълните подробности за офертите можете да прочетете на сайта на MrBit.

Това е само началото. Сезонът е млад, а MrBit и Локомотив (София) тепърва ще влизат в най-добрата си форма. Тази гледка няма да е за изпускане.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.