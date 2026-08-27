Ремонти на два пътни възела на магистрала „Струма“

На 27 август ще продължат дейностите по пътните възли „Дамяница – Ново Делчево“ и „Петрич – Мелник“, в посока София, в участъка от АМ „Струма“ в област Благоевград.

Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 ч. и 18 ч., като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел „Петрич – Мелник“ /при 153-и км/ на автомагистралата.

Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: от АМ „Струма“ по пътната връзка към с. Ново Делчево по ул. „Христо Смирненски“ до кръстовището с път III-109. За пътуващите в посока от Мелник към София автомобилите ще преминават от Мелник по път III-109 до кръстовището за с. Ново Делчево по ул. „Христо Смирненски“ до пътната връзка с АМ „Струма“.

Ще се ограничава движението и по пътен възел „Дамяница – Ново Делчево“ /при 152-и км/ на АМ „Струма“ в посока София. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: от АМ „Струма“ по пътната връзка към гр. Мелник при пътния възел „Петрич – Мелник“ по път III-109 до кръстовището за с. Ново Делчево и обратно за пътуващите в посока София.

При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничаван.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.