Днес слънчево и топло, с краткотрайни бури на места

В четвъртък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Денят ще започне предимно със слънчево време и високи летни температури, но още от обяд ще започне развитие на купеста облачност, която през следобедните часове на места ще се трансформира в купесто-дъждовна.

По-значителна вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има в североизточната част на страната.

Следобедни локални превалявания и гръмотевици

са възможни и в отделни планински райони.

Явленията ще бъдат предимно локални, но в районите, където се развият по-мощни гръмотевични клетки, са възможни временно усилване на вятъра и по-интензивни валежи.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, а в крайните източни райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 36°, като в североизточните райони и по Черноморието ще останат по-ниски – около 27°–30°.

В София топло, дъжд на Витоша

В София денят ще започне със слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но вероятността за валеж в самия град ще бъде по-ниска в сравнение с планинските райони около столицата.

Температурите в София ще достигнат около 33°, което ще създаде типично лятно усещане през по-голямата част от деня. В района на Витоша обаче облачността ще бъде по-развита следобед и не са изключени краткотрайни валежи с гръмотевици.

Като цяло за столицата се очаква топъл и предимно слънчев ден, с временно увеличение на облачността през втората половина на деня.

В планините следобедни бури

В планините ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в масивите на Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

По високите части условията ще бъдат по-динамични. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Повече облаци по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде по-нестабилно. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

По-съществени прояви се очакват по северното Черноморие, където валежите локално могат да бъдат по-интензивни.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат 27°–30°, а температурата на морската вода ще бъде около 25°–26°.

Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.