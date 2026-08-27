Защо американските военни купуват редкоземни минерали от Бразилия?

Министерството на отбраната на САЩ обяви инвестиция от 750 милиона долара в капацитета на Бразилия за редкоземни минерали – част от по-широка инициатива на стойност 1,55 милиарда долара, предназначена да укрепи критични вериги за доставки на редкоземни минерали за отбранителната индустриална база.

Сделката, сключена с бразилската фирма Serra Verde, е продиктувана от стратегическа необходимост да се намали зависимостта на Америка от Китай по отношение на преработката на редкоземни елементи и постоянните магнити. Всъщност много от най-важните оръжия на Америка са изградени с помощта на критични компоненти, чиито вериги за преработка на минерали са изцяло зависими от Китай. Закупуването на Serra Verde предлага на Вашингтон алтернатива – мащабируем източник на стратегически ценни магнитни редкоземни елементи извън Китай, пише за TNI Харисън Кас, писател и адвокат, специализиран в националната сигурност, технологиите и политическата култура.

Serra Verde управлява минералното находище Pela Ema в региона Гояс в централна Бразилия – особено важно, защото е голямо предприятие за добив на редкоземни елементи с йонна глина извън Китай, което вече е навлязло в търговско производство.

Компанията се представя като „единственият производител извън Азия на четирите критични редкоземни елемента, жизненоважни за съвременните технологии“ – а именно неодим (Nd), празеодим (Pr), диспрозий (Dy) и тербий (Tb), всички от които имат ясни приложения в отбраната. Nd и Pr са ключови съставки в изключително мощните постоянни магнити от неодим-желязо-бор (NdFeB), докато диспрозий и тербий са особено ценни, защото относително малки добавки могат да подобрят способността на магнита да запазва производителността си при високи температури. Така че привлекателността на Serra Verde за САЩ е свързана със състава на това, което може да произведе, а не само с количеството на добива. F-35 не се нуждае от много редкоземни елементи, за да работи, но ако относително малък компонент се превърне в производствено тясно място поради недостиг на редкоземни елементи и няма приемлива алтернатива, тогава недостигът се превръща в стратегически проблем.

Постоянните магнити предлагат изключителна магнитна сила спрямо техния размер и тегло, което е точно това, което искат аерокосмическите и оръжейните инженери, когато всеки килограм и кубичен инч са от значение. И редкоземните материали в крайна сметка се появяват във военни приложения, включително електрически двигатели и генератори, насочване на ракети, системи за управление и задвижващи механизми, радарно и електронно бойно оборудване, подсистеми на самолети, безпилотни системи и военноморска електроника и сонари. Съвременните оръжия съдържат все по-усъвършенствана електроника, сензори и електромеханични системи, което прави сигурния достъп до тези материали по-важен от всякога.

Китай в момента се радва на предимства в тази област

- не само в добива, но и в последващи етапи като разделяне, рафиниране, производство на метали/сплави и производство на постоянни магнити от редкоземни елементи. Всъщност, той представлява около 90 процента от световното производство на постоянни магнити от редкоземни елементи.

Това поставя САЩ в позиция на легитимна стратегическа уязвимост. А изкопаването на руда от американска, австралийска или бразилска мина не решава проблема, ако материалът трябва след това да премине през китайска преработка и производство на магнити. Проблемът е особено спешен, защото Пекин демонстрира готовност да ограничи достъпа до стратегически важни минерали и технологии като метод за икономическо държавно управление. В конфронтация между САЩ и Китай, Китай ясно осъзнава, че доставките на редкоземни елементи биха се превърнали в експлоатираща се уязвимост за САЩ. Дори временно прекъсване може да създаде проблеми за Пентагона, който трябва бързо да попълни запасите си от ракети, дронове и други еднократни оръжия по време на конфликт с висока интензивност.

САЩ полагат усилия за изграждане на индустриална устойчивост, но това е дълга игра. Китай е прекарал десетилетия в изграждане на предимство върху способността си да добива, разделя, квалифицира и произвежда редкоземни минерали. Вашингтон ще трябва да преодолее разликата в способностите, за да намали зависимостта от Китай в много по-кратък период.