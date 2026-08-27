Климатичните промени са причина за опустошителното наводнение в Хималаите

Климатичните промени създават условия, които могат да разрушат стабилността на скалите и ледовете във високите планини, казват учени, цитирани от Ройтерс. Според тях това увеличава вероятността от бедствия като опустошителното наводнение в Хималаите по границата между Непал и китайския автономен регион Тибет, при което тази седмица загинаха стотици, а хиляди са в неизвестност.

Сред близо 1500-те изчезнали има най-малко 800 чужденци, съобщиха властите днес - ден след като огромна маса от кал и скали се срути в хималайска река и предизвика катастрофални наводнения в градовете и долините по поречието ѝ.

„Климатичните промени водят до условия, които могат да нарушат стабилността на скалните и ледените маси във високите планини“, заяви Саймън Кокс, учен в програмата „От планините до морето“ (Mountains to Sea) към Института за науки за Земята на Нова Зеландия. В резултат на това срутванията зачестяват, предизвиквайки верижни опасности като тези от изминалата седмица", допълни той.

Макар че точната причина за сегашното бедствие все още се анализира, според учените то най-вероятно е започнало с масивно срутване на лед и скали по северните склонове на непалския връх Лангтанг Лирунг, които са паднали в река Ленде Кхола от тибетската страна.

Най-малко шест големи водноелектрически централи са претърпели щети в резултат на верижната реакция от бедствия, прекосили границата след първоначалното срутване. Стихията е променила и речните корита на повече от 100 км по течението, близо до границата с Индия.

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Въпреки че експертите призовават да не се посочват климатичните промени като единствен и непосредствен причинител на срутването в сряда, те отбелязват, че повишаващите се температури и топенето на ледниците най-вероятно са изиграли роля за бедствието.

Затоплянето може да намали опората, която ледът осигурява на стръмните склонове, да увеличи обема на разтопените води и да промени процесите на замръзване, размразяване и валежи. Това от своя страна отслабва планинските склонове и прави големите срутвания по-вероятни на определени места, добави Кокс.

През последните години регионът вече пострада от подобни катастрофални приливни вълни, но в по-малък мащаб. Примери за това са наводнението от 2025 г. на границата между Тибет и Непал, както и преливането на ледниково езеро в шерпското село Таме през 2024 г., предхождано от сходно бедствие в североизточния индийски щат Сиким през 2023 г.

Честотата и интензивността на наводненията, свлачищата, лавините и засушаванията в планинската верига Хиндукуш се увеличават. Ускоряващите се промени във водите, земята и въздуха представляват сериозна заплаха за хората в региона, заявяват от базирания в Непал Международен център за интегрирано планинско развитие (ICIMOD).

Повишаващите се температури в планините правят криосферата - покритата с лед част от земната повърхност - далеч по-уязвима, отколкото в миналото, казва Фарук Азам, старши специалист по криосфера в ICIMOD. Той допълни, че според него интензивното топене на снеговете, съчетано със сеизмична активност, най-вероятно е задействало първоначалната лавина от скали и лед, която е прераснала във внезапното и разрушително наводнение в сряда.

Дългосрочната тенденция изглежда мрачна, като през 2023 г. Организацията на обединените нации (ООН) обяви, че глобалното затопляне е причинило загубата на близо една трета от ледената покривка на заснежените планини в Непал за малко над 30 години. Институцията добави тогава, че ледниците в Непал са се топили с 65 процента по-бързо през предходното десетилетие в сравнение с десетилетието преди него.

„Сегашното бедствие е класически пример за „комплексно събитие“, при което земетресение си взаимодейства с климатични промени като топене на ледници и вечна замръзналост, обясни Бенджамин Хортън от Градския университет в Хонконг. Подобно взаимодействие създава по-разрушителна катастрофа от всеки фактор поотделно, правейки разбирането на тези верижни рискове ключово за устойчивостта в планинските региони.

(БТА)