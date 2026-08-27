Депутатите приеха на първо четене: По-ниски такси и нови правила за стипендиите на студентите

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет на 10 август. Промените са свързани основно с таксите за платено обучение на студентите и за стипендиите им. Промените бяха приети със 134 гласа "за", нямаше против и 23-ма се въздържаха.

В мотивите на вносителите се посочва намаляването на минималната сума от средствата за издръжка, която участва в стойността на таксата, на 50 на сто вместо сегашните 60 на сто. При представянето на проекта в пленарна зала зам.- министърът на образованието Сеня Терзиева посочи, че сред предложенията е и таксите на студентите в платена форма на обучение да не могат да се увеличават през периода на цялото им следване с повече от 20% от първата година.

Законопроектът предвижда и стипендии от държавния бюджет да се предоставят на студентите, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата. Предложеното не се основава на различия в академичните изисквания, които действително са еднакви за студентите, независимо от формата на обучение, а на различния предмет на публичното финансиране, се посочва още в мотивите.

Сред предложените промени е и възможността на академичните съвети да определят таксите за кандидатстване във висшите училища, без да е необходимо тези такси да се утвърждават от Министерския съвет. В мотивите на законопроекта се посочва, че това ще даде по-голяма свобода на висшите училища при планиране и провеждане на кандидат-студентската им кампания. Сроковете няма да зависят от един административен акт, който утвърждава вече приетите от ръководствата на висшите училища такси за кандидатстване.

Парламентарната група на „Демократична България“ не може да подкрепи на първо четене този законопроект поради конфликта с принципите на справедливостта и незачитането на влязло в сила съдебно решение, които са заложени в текстовете, отнасящи се до студентските стипендии, каза народният представител Павел Попов от ДБ. Предлагат ни да узаконим, че има първа и втора категория студенти – тези на държавно субсидиране и всички останали, каза той и допълни, че не бива да се поддържа система, в която на някои студенти веднъж завинаги им е отредено да са втора категория. Попов посочи, че предложението влиза в директно противоречие със съдебно решение на ВАС от октомври 2025 г., което постановява отмяна на практиката.

По неговите думи в решението си съдът ясно се е произнесъл – ограничението на стипендиите до студентите в редовно обучение, държавна поръчка представлява нееднакво третиране на студентите в платена форма на обучение чрез изключването им от правото да получават стипендии въз основа на вида на техния прием. Заслужава да се отбележи, че тази опасност бе посочена в почти всички становища при обсъждането на законопроекта, освен в това на Националното представителство на студентските съвети, каза той.

Очевидно е, че този законопроект се вкарва в спешен порядък с идея да влезе в действия за предстоящата учебна година. Част от предложенията имат смисъл и ще бъдат полезни и могат да бъдат подкрепени, посочи Николай Денков от „Продължаваме промяната“. На първо четене ще се въздържим, на второ четене бихме подкрепили няколко мерки, които улесняват студентите при правене на справки, посочи той.

Денков посочи, че ПП има съображения по два текста. „Единият е ограничението за даване на стипендии само на студенти в редовна форма на обучение държавна поръчка. Това е форма на дискриминация, противоречи на Конституцията и няма как да подкрепим тази теза. Другото предложение, което изисква разяснение, е как са избрани тези 60%, които бяха досега, и новите 50%, които се предлагат спрямо таксите. Каква е методиката, по която избираме тези проценти, каза той. И призова в следващите закони да има по-добра методика“, обясни той.

Тези промени са до голяма степен продиктувани от миналогодишни обстоятелства, каза Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС. Причината да говорим за ограничение на таксите за платено обучение е, че през 2024-2025 г. имаше увеличение на средствата за издръжка на студентите на държавно субсидиране, които са обвързани с таксите за платено обучение, обясни той и допълни, че откакто съществува Законът за висшето образование стипендиите винаги са били насочени към студентите на държавно субсидиране. Държавата с всичките си социални инструменти подпомага достъпа в държавните висши училища, каза той. Според мен е абсурдно да говорим за дискриминация, защото имаме класиране на студентите, посочи още Вълчев. Миналата година поехме ангажимент да предложим промени в таксите, това е причината и самият аз в парламентарната комисия да подкрепя законопроекта, коментира той.

Народният представител Ангел Янчев от „Възраждане“ посочи, че ще подкрепят законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене. Безусловно подкрепяме да се запази финансирането с държавни стипендии само и единствено на студентите държавна поръчка, каза той. Не е решение след всяко приемане на държавен бюджет да се приемат промени в Закона за висшето образование, коментира още той.

Изразяваме нашата подкрепа за промените и ще подкрепим законопроекта на първо четене, каза Фатима Йълдъс от ДПС. За нас образованието винаги е било и трябва да бъде основен национален приоритет, посочи тя.

След гласуването депутатите приеха срокът за предложенията между първо и второ четене на законопроекта да бъде намален на три дни.