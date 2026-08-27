„Възраждане“: Издигаме партиен кандидат за президент

Партия „Възраждане“ ще спази крайния срок до средата на септември, за да обяви своята кандидат-президентска двойка. За разлика от другите основни претенденти обаче, кандидатите на партията ще бъдат издигнати директно от политическата формация, а не чрез инициативни комитети. Това заяви депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов в кулоарите на парламента.

„Да припомня само, че крайният срок за издигане на кандидатури е средата на септември. Ние многократно сме заявявали, може би бяхме едни от първите, които казахме, че за разлика от всички основни кандидати, които до момента са издигнати от инициативни комитети, ние от „Възраждане“ ще имаме наш кандидат, който ще бъде издигнат от „Възраждане“ – кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент“, посочи Стоянов. На уточняващ въпрос дали в момента се обсъждат конкретни имена, той отговори лаконично: „Ще разберете“.

"Баба Алино" - местните органи бездействат

По време на изявлението си Стоянов засегна и проблема с незаконното строителство по казуса „Баба Алино“ във Варна.

Той алармира, че въпреки сигналите, строително-монтажните работи на обекта продължават, а местните органи на реда бездействат. От партията настояват за спешна среща с кмета на града и ръководството на полицията. „По казуса „Баба Алино“ нищо ново не се случва, за съжаление. Ние редовно правим проверки на място и констатираме редовно нарушения, които, за съжаление, продължават. Онзи ден и вчера наши представители са констатирали извършване на довършителни работи в незаконните обекти, което също е незаконно, и сме сигнализирали съответните органи“, обясни Стоянов.

Той отправи остри критики към местните органи на реда, подозирайки ги в умишлено прикриване на нарушенията: „И искаме незабавна среща с кмета на Варна и с началника на Общинска полиция, тъй като при последната наша проверка се установи, че Общинска полиция стои буквално на около 100-200 метра от строителите, които извършват незаконни дейности там (имам предвид довършителни работи, строително-монтажни работи) и нищо не прави. Тоест ние считаме, че по всяка вероятност има някаква вътрешна заповед за закрила на Общинска полиция на незаконните действия“, добави депутатът.

Ракритикуваха управленската програма

Колегата му Ангел Янчев пък разкритикува премиера Радев и управленската програма на "Прогресивна България" в сферата на образованието с думите, че управляващото мнозинство няма реална визия за реформи, и има недостиг на средства в навечерието на новата учебна година.

Повод за коментара му станаха изказвания на министър-председателя по време на последните две заседания на Министерския съвет, на които Радев се възмути от качеството на родното образование. Според Янчев обаче, зад тези критики се крие липсата на финансиране.

„Ясно е, че правителството няма пари за училищата, няма пари за актуализация на учителските заплати и затова се опитва чрез обвинения към това какво се е случвало или какво не се е случвало в образованието да замете този въпрос“, заяви народният представител, подчертавайки дългогодишния си опит в училищната система.

Янчев обърна сериозно внимание на приетата наскоро управленска програма на кабинета, в която липсват конкретни стъпки за промяна. „В програмата на „Прогресивна България“ за управление – тази на Министерския съвет, която стана факт преди няколко дни – на образованието и науката са отделени 21 страници. 21 страници, в които няма и дума за реформа в средното образование“, посочи депутатът. Той допълни, че въпреки коментарите на образователния министър за замяна на принципа „парите следват ученика“, този въпрос въобще не присъства в документа.

От "Възраждане" критикуват и заложените срокове за изпълнение на политиките в сектора. „Нещо повече, 65% от ангажиментите, които правителството на Румен Радев е поело по отношение на образованието и науката, са изнесени като срокове, които сами са си поставили, към месец януари 2030 година. Това, да напомня, е няколко месеца, два-три, преди края на редовния мандат, ако е такъв, на това правителство“, отбеляза Янчев.

Той припомни, че „Възраждане“ са единствените, които имат конкретни законодателни предложения за цялостна реформа, която чака своето обсъждане в комисиите и в пленарна зала. Тяхната цел е да се премахне въведената през 2008 г. система на делегираните бюджети, която партията и обществото оценяват като „вредна“.

„Това, което ние предлагаме, е система на финансиране, която е ангажирана към всяко едно училище във всяка една община – не само към тези големите мастодонти в градските центрове, към кварталните училища, към тези в малките населени места, чрез задължително райониране на всички ученици до края на основното им образование, в случая седми клас“, обясни Янчев. Той припомни, че тази система е функционирала успешно в България през 70-те, 80-те и 90-те години.

В заключение, депутатът отчете сериозно разминаване между думите на премиера и заложеното в програмата му по отношение на родолюбието в училище: „Днес той говори за патриотично образование и нуждата от него, за патриотично възпитание, а в програмата му няма дума за един учебник по родинознание и един учебник по учебен предмет“.