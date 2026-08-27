От 1 септември: В 11 севлиевски села ще има вода през ден

От 1 септември Севлиево въвежда ограничения за използването на питейна вода и плавно преминава към режим на водоподаване.

Причината е намаленият ресурс на водоизточниците и недовършената ВиК инфраструктура.

Изготвя се график за населените места, като в 11 села вода ще има през ден. В Севлиево водоподаването ще бъде ограничавано през нощта.

Местни жители разказват, че всяка есен се сблъскват с режим на водата.

"Ние нямаме хидрофор, но имаме резервна вода. Това не е отсега, аз съм от 50 години в Севлиево и е все така. Питейна вода за поливане не използваме в никакъв случай", коментира Малена Данкова.

Фила Илиева посочи, че по-рано блокът ѝ е разполагал с подземна вода, но вече я няма.

"Ще е проблем, голям. Ще наливаме в кофи, в легени."

Марияна Каменова също се притеснява как ограниченията ще се отразят на продукцията в градините.

"Като се ограничи водата за поливане, кладенците по къщите и селата също пресъхват и този труд, който сме вложили през годината, просто отива на вятъра", признава тя.

Освен ограниченията за използването на питейна вода плавно ще бъде въведен и режим на водоподаването.

"Както вървят нещата, вероятно от 1 септември ще влезе и режимното водоподаване. Нощно време ще бъде ограничено, като това не означава прекратяване на водоподаването, а намаляване на количеството вода", обясни главният експерт ВиК в община Севлиево инж. Мирослав Банков.

По думите му в деня, в който бъде подадена водата към града, ще бъде изготвен и график за селата.

Чакат финансиране за ВиК обекти

Продължава подмяната на ВиК инфраструктурата в района. За участъци от Източния водопровод и довеждащия водопровод от Априлци вече има избрани изпълнители.

От ВиК дружеството очакват финансиране по програма "Околна среда" за приключването на други обекти през следващата година.