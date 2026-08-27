От 1 септември: В 11 севлиевски села ще има вода през ден

От 1 септември Севлиево въвежда ограничения за използването на питейна вода и плавно преминава към режим на водоподаване.
Причината е намаленият ресурс на водоизточниците и недовършената ВиК инфраструктура.
Изготвя се график за населените места, като в 11 села вода ще има през ден. В Севлиево водоподаването ще бъде ограничавано през нощта.
Местни жители разказват, че всяка есен се сблъскват с режим на водата.
"Ние нямаме хидрофор, но имаме резервна вода. Това не е отсега, аз съм от 50 години в Севлиево и е все така. Питейна вода за поливане не използваме в никакъв случай", коментира Малена Данкова.
Фила Илиева посочи, че по-рано блокът ѝ е разполагал с подземна вода, но вече я няма.
"Ще е проблем, голям. Ще наливаме в кофи, в легени."
Марияна Каменова също се притеснява как ограниченията ще се отразят на продукцията в градините.
"Като се ограничи водата за поливане, кладенците по къщите и селата също пресъхват и този труд, който сме вложили през годината, просто отива на вятъра", признава тя.
Освен ограниченията за използването на питейна вода плавно ще бъде въведен и режим на водоподаването.
"Както вървят нещата, вероятно от 1 септември ще влезе и режимното водоподаване. Нощно време ще бъде ограничено, като това не означава прекратяване на водоподаването, а намаляване на количеството вода", обясни главният експерт ВиК в община Севлиево инж. Мирослав Банков.
По думите му в деня, в който бъде подадена водата към града, ще бъде изготвен и график за селата.
Чакат финансиране за ВиК обекти
Продължава подмяната на ВиК инфраструктурата в района. За участъци от Източния водопровод и довеждащия водопровод от Априлци вече има избрани изпълнители.
От ВиК дружеството очакват финансиране по програма "Околна среда" за приключването на други обекти през следващата година.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.