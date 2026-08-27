Иво Сиромахов праща Тони и Гари на приказно пътешествие из България

Тони и говорещото кученце Гари се завръщат с ново приключение в третата книга от поредицата на Иво Сиромахов - "Тони, Гари и феята", вече на пазара с илюстрации на Лилия Тодорова.
След като обикаляха света, срещаха се със Сократ, Леонардо да Винчи и Нютон и опитваха най-различни професии, този път двамата приятели имат по-важна мисия – да спасят болната фея Миранда.
Магическа отвара и пътешествие из България
За да бъде излекувана Миранда, е необходима сложна магическа отвара, а съставките за нея са всичко друго, но не и обикновени.
Тони и Гари тръгват на пътешествие из приказните български земи, където трябва да открият златно кюлче от рудник на джуджета в Родопите, перо от сребърен пеликан, вълшебен мъх от витошките морени, магическа гъба от Стара планина и божествено цвете край Седемте рилски езера.
По пътя ги чакат още косъм от брадата на великана Къпинчо в Странджа и люспа от кралицата на змиите на Змийския остров.
Разбира се, приключението не минава без препятствия - диви пчели, прилепи, отровни змии и още куп изненади застават на пътя им.
Ново приключение с познатия хумор на Иво Сиромахов
"Тони, Гари и феята" продължава поредицата след "Тони и Гари обикалят света" и "Тони и Гари избират професия".
Иво Сиромахов отново смесва приключение, хумор и приказни елементи, а в центъра остава приятелството между двамата герои.
Новата книга следва и духа на други негови детски заглавия като "Приказно пътешествие" и "12 принцеси", като този път историята отвежда читателите из познати български места, превърнати в част от магически свят.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.