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Полска туристка е със счупени ребра след инцидент в Свети Влас

Тя и дъщеря й се качили на надуваем „диван“

28.08.2026 | 13:43 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в морето край Свети Влас.

Инцидентът е станал в неделя пред хотел в курорта. 42-годишната жена и дъщеря ѝ се качили на надуваем „диван“, теглен от джет, управляван от 54-годишен мъж.

При рязък завой джетът се сблъскал със сърфист. От удара той паднал върху полската туристка и я наранил.

Жената е настанена в болница в Бургас с фрактури на три ребра, без опасност за живота.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията три дни по-късно. Сърфистът все още не е установен, съобщи БНТ.

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Тагове:

полска туристка Свети Влас инцидент водна атракция
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