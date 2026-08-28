Белите жени в САЩ рязко разлюбиха Тръмп

Одобрението на президента на САЩ Доналд Тръмп сред жените е спаднало рязко, показват социологически проучвания, което би обърнало десетгодишна тенденция и би довело до нова "синя вълна" за демократите на междинните избори.

Само 32% от жените казват, че одобряват начина, по който Тръмп си върши работата, в анкета, проведена от Bellwether Research and Consulting, в сравнение с 46%, които са гласували за него на президентските избори през 2024 г., пишат от The Times.

Демократите имат 18-процентна преднина сред жените, когато са били попитани за кого биха гласували през ноември. Тази разлика се наблюдаваше за последно по време на "синята вълна" през 2018 г., когато партията преодоля Камарата на представителите.

Оттогава разликата в подкрепата за републиканците сред жените се е стеснила, достигайки 11 пункта през 2020 г., три пункта през 2022 г. и седем пункта през 2024 г.

Рейтингът на популярност на Тръмп е на най-ниското си ниво осега, достигайки 33% в анкета на Reuters/Ipsos тази седмица, в сравнение с 47% в началото на втория му мандат. Спадът в подкрепата за републиканците обаче е особено забележим при белите жени, показва анкетата на Bellwether, проведена сред 1604 жени на 18 и повече години, включително 1291 регистрирани избиратели.

Демократите печелят 47% срещу 39% сред белите жени, когато са попитани за предпочитанията си в обща надпревара за Конгреса в техния район. Това е разлика от разликата между 55% ​​и 44%, с която се радваха републиканците в надпреварите за Камарата на представителите през 2024 г.

"Никой не е направил повече за жените от този президент", заяви Алисън Шустер, говорител на Белия дом. "От първия му мандат, когато създаде рекордно ниска безработица сред жените, до огромния напредък през втория му мандат в защитата на женските пространства, възстановяването на справедливостта в женския спорт и осигуряването на безопасност на улиците от престъпност, президентът Тръмп винаги е давал приоритет на безопасността и просперитета на американските жени."

Един републикански стратег хвърли вината за ниските резултати от анкетите за жените на появата на фундаменталистки движения вдясно, които проповядват мъжко превъзходство в работата и живота.

"Ще продължим да губим жени избиратели с астрономически темпове, докато има видни мъже онлайн, влияещи върху тази администрация, които вярват, че жените трябва да бъдат ограничени до кухнята и лишени от право на глас", на мнение е той.

Кат Камак, републиканска конгресменка от Флорида, обаче каза, че притесненията на жените са предимно относно разходите за живот.

"Повдигам този въпрос в нашата партия от месеци", каза тя пред Politico, който първи съобщи за анкетата. "Жените ни казват, че основната им грижа е достъпността и те ще подкрепят този, който действително я изпълни. Приехме никакъв данък върху бакшишите, никакъв данък върху извънредния труд и удвоихме данъчния кредит за деца за семействата. Сега се боря за моя "Закон за гнездото": никакъв данък върху спестяванията за първия ви дом. Никой не ни дължи своя вот. Или го печелим с резултати, или изобщо не го печелим."