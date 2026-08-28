Едуард Алексанян за SENSHI: В категорията до 95 кг ще бъде голямо зрелище

Единственият български участник в основната схема на SENSHI Grand Prix в турнира до 95 кг е Едуард Алексанян. Той е двукратен европейски шампион на SENSHI и сред най-атрактивните и експлозивни бойци на веригата.

В първата битка на елиминациите в SENSHI 33 негов опонент ще бъде Юри Фаркас от Румъния.

"Подготовката върви добре, чувствам се добре. Досега тренирахме двуразово, с доближаването на мача тренираме по един път дневно. Изцяло съм фокусиран върху силните ми страни, гледам опонентите ми. Трябва да го пресирам и да си взема центъра", коментира Алексанян за "България сутрин".

Става въпрос за цели 3 мача и трябва да си подготвен, както и да имаш план А и план Б, подчерта боецът.

"Трябва да съм по-спокоен. Ако в първия мач тръгна на 100%, не се знае тялото ми как ще приеме втория мач. Тук става въпрос за турнир. Нокаутът идва сам, но аз всеки път на ринга търся нокаут. Ако се стигне до съдийско решение - каквото дойде", каза още Алексанян пред Bulgaria ON AIR.

Той не скри, че излиза на SENSHI с голямо самочувствие и се чувства на ринга като у дома си.

Боецът ни обърна внимание, че в категорията до 95 кг ще бъде голямо зрелище заради конкуренцията от силни бойци.

"Направих лагер от 20 дни в Испания с класни бойци. Доволен съм от лагера и спарингите. Готов съм да си взема титлата от това Grand Prix", изтъкна Алексанян.

"Семейството ме подкрепя. Знаят, че съм твърдоглав, аз кикбокса си го нося. Публиката те вдига и те зарежда с много хубава енергия. Много е важно един състезател да бъде ментално подготвен. Трябва да си много спокоен и да гониш това, за което си се качил горе", каза още боецът.