Кога "хибридната война" се превръща просто във война? Европа е изправена пред опасен въпрос

Дронове и експлозиви, открити в Германия и свързани с предполагаем план за атака срещу летището в Лайпциг. Военноморски дрон, свален близо до газова платформа в Черно море. Заговор за убийството на високопоставен ръководител в европейската отбранителна индустрия.

Кампанията на Русия срещу Европа изглежда все по-дръзка. И въпреки това лидерите на Европейския съюз продължават да избягват думата, която според все повече представители на службите за сигурност най-точно описва случващото се - война.

Вместо това те предпочитат по-мекото понятие "хибридна война", което позволява на ЕС и НАТО да не стигат до военен отговор.

Този език обаче е подложен на все по-сериозни критики, докато Москва засилва саботажите, кибератаките и други операции на територията на Европа. Експерти по сигурността, дипломати и представители на отбранителния сектор, разговаряли с POLITICO, предупреждават, че определението "хибридна" рискува да омаловажи сериозността на заплахата - и да прикрие колко далеч вече е стигнала конфронтацията с Русия.

Само преди дни германски следователи откриха трети дрон заедно с експлозиви, за които се предполага, че са свързани с планирана атака срещу летище. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че страната му е изправена пред "съвсем реални заплахи" на фона на "засилено внимание от страна на хибридни нападатели".

След инцидента в Черно море председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също заяви, че Европа е изправена пред "ескалираща кампания от заплахи" и "хибридна война".

Списъкът с подобни случаи продължава да расте. Някои разузнавателни служби предупреждават, че това може да е част от подготовка за директна руска атака срещу държава от НАТО.

На този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Москва тази седмица, за да предупреди Кремъл да не предприема удари срещу членове на Алианса.

"Хибридната война вече не е чак толкова хибридна"

"Наистина се намираме в хибридна война, която вече не е чак толкова "хибридна"", заяви Камий Гран, бивш помощник генерален секретар на НАТО, а днес ръководител на Европейската асоциация на аерокосмическата, отбранителната и свързаната със сигурността индустрия.

По думите му ръководителите на компании от отбранителния сектор са засилили личната си охрана през последните месеци след заплахи срещу ръководителя на Saab и разкрит заговор за убийството на главния изпълнителен директор на германския отбранителен гигант Rheinmetall.

"Всички мои главни изпълнителни директори в отбранителната индустрия увеличиха личната си охрана през последните месеци", посочи Гран.

Въпреки това лидерите и представителите на ЕС не искат да създават впечатление, че Русия е на прага на директна атака.

"Можем много ясно да кажем, че европейските служби не виждат риск от нападение срещу европейски държави", заяви високопоставен представител на ЕС, пожелал анонимност, тъй като няма право да говори публично по темата.

Какво всъщност означава "хибридна война"?

Европейските лидери често използват понятията "хибридна заплаха" и "хибридна война". Терминът често се свързва с анализ от 2007 г. на бившия експерт на Пентагона Франк Хофман, макар авторството на понятието да се приписва на различни хора.

Според определение на Европейската комисия, предоставено на POLITICO, "хибридната война" обхваща комбинация от принудителни и подривни действия, както и конвенционални и неконвенционални методи - дипломатически, военни, икономически и технологични - които могат да бъдат използвани координирано от държавни или недържавни участници за постигането на конкретни цели, без да се преминава прагът на официално обявена война.

Представител на ЕС, пожелал анонимност заради чувствителността на въпросите, обясни, че определенията "хибридни заплахи" и "хибридна война" се използват именно за действия, които не достигат до директни атаки срещу европейски военни или цивилни цели.

Така ЕС избягва формалното състояние на война и съответно необходимостта от военен отговор от страна на Съюза или НАТО.

Самото понятие създава и усещане за заплахи, които донякъде са се превърнали в част от ежедневието, след като Европа се сблъсква с подобни по-нискоинтензивни нападения и провокации още от средата на първото десетилетие на века.

Има и още една причина европейските правителства да предпочитат определението "хибридна". Всяко внушение, че европейски държави вече се намират във война или директен конфликт с Русия, би могло да има сериозни икономически последици - инвеститорите могат да започнат да изтеглят капиталите си, а застрахователните премии да поскъпнат значително.

НАТО: Вече сме далеч отвъд обикновените заплахи

За Джеймс Апатурай, заместник-помощник генерален секретар на НАТО по иновациите, хибридните и киберзаплахите, терминът е напълно подходящ за действията на Русия, включително случаите, при които дронове и самолети нарушават въздушното пространство на НАТО или ЕС.

"Склонни сме да използваме понятието "хибридни действия", защото вече сме далеч отвъд обикновените заплахи, както ясно се вижда от множеството кибератаки, саботажи и навлизания на дронове", заяви той пред POLITICO.

"Отговаряме на тези враждебни действия - например когато съюзниците координирано изгониха руски "дипломати" и когато разположихме военни средства в Балтийско море, за да възпираме атаки срещу подводната инфраструктура."

Критиците обаче предупреждават, че прекомерното използване на израза "хибридна война" за действия, включващи убийства и нахлувания с дронове, може да създаде фалшиво чувство за спокойствие сред обществото.

"Просто трябва да говорим за конфликт"

"Трябва просто да говорим за конфликт", категоричен е Павел Вечински, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителни технологии DataWalk.

"Миналия декември Русия почти изключи цялата енергийна мрежа на страната ни. Бяхме на минути от това да останем без електричество. Опитват се да взривяват железопътни линии - и поне в един случай успяха. Изпращат пратки, натъпкани с експлозиви. Кибератаките са огромен брой - Полша е най-атакуваната по киберпът държава в Европа."

"Как можете да твърдите, че не се намирате в конфликт, ако чужда държава убива граждани и взривява железопътните ви линии?", продължи той, визирайки убийството през юни на Семьон Скрепецки - художник и открит критик на Владимир Путин.

За Камий Гран нарастващият интензитет на атаките напомня огледален образ на начина, по който западните държави постепенно увеличаваха подкрепата си за Украйна след пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

"Започнахме с изпращане на каски и спални чували, а стигнахме до ракети с голям обсег", посочи той.

Според Гран Русия прилага стратегията на т.нар. "бавно сваряване на жабата" - ситуация, при която опасността нараства постепенно и липсата на достатъчно силна реакция позволява всеки следващ етап да бъде приет за новото нормално.

"Това, което вчера ни шокираше, утре се превръща в норма - и така продължава, докато не се окажете в много по-интензивна ситуация. Те тестват границите", предупреди той.