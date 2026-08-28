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Дженифър Гарнър изпада в паника как ще издържа децата си след развода с Бен Афлек

Актрисата се отдръпва от светлината на прожекторите, за да отгледа трите си деца, когато раздялата я връхлита

28.08.2026 | 19:45 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дженифър Гарнър призна, че „се е паникьосала“ за парите и кариерата си след развода с Бен Афлек.

Актрисата, която се отдръпна от светлината на прожекторите, за да отгледа децата си, се притеснила много за финансовата си ситуация като самотна майка след раздялата си с Бен.

„Изведнъж си помислих: „Чакай малко. Трябва да се грижа за себе си. Трябва да се грижа за тези деца. Не получавах някакви огромни възнаграждения по това време.“, спомня си актрисата, която финализира развода си с Афлек през 2018 г., в епизода на подкаста Aspire с Ема Греде.

„Паникьосах се, когато за първи път се разделихме и аз осъзнах, че съм направила такава голяма крачка назад в кариерата си.“

Гарнър, сега на 54 години, обясни, че се е тревожила и за кариерата си в Холивуд, тъй като индустрията е известна с възрастовата си дискриминация.

Дженифър Гарнър и Бен Афлек; Снимка: Getty Images

„И изведнъж осъзнах, че не знам колко дълго ще мога да работя. Това не е кариера, която е от типа: „Хей, ти си на 60, ти си на 55, ти си на 43? Хайде, нека ти плащаме повече, отколкото си печелила някога“, добави тя.

Цялата статия четете на Тialoto.bg

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