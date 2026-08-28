Как Русия и Северна Корея изграждат "нов световен ред"

Цяло семейство беше убито, докато спeше, когато севернокорейска балистична ракета се разби в дома им в Кривой Рог, Централна Украйна, миналия месец. Това беше първият път, когато Русия изстреля севернокорейска балистична ракета през последната година, според служител на украинското военно разузнаване, но нямаше да е последният.

Атаката изглежда сигнализира за нова ескалация в използването на оръжия от Северна Корея от Москва, която укрепва връзките си с режима на Ким Чен Ун.

"Москва и Пхенян настояват като единен фронт за създаването на нов, праведен световен ред, основан на принципите на многополярността, истинското равенство и зачитането на националните интереси", написа Сергей Лавров, руският външен министър, в послание до Северна Корея миналата седмица.

От началото на този месец Русия е изстреляла севернокорейски балистични ракети срещу Украйна поне два пъти, на 11 и 16 август, съобщиха украинските военновъздушни сили. Непотвърдени доклади на наблюдатели в Русия и Украйна сочат, че те са били използвани и при атака срещу Киев, при която загинаха най-малко 17 души в сряда миналата седмица. Президентът Зеленски заяви, че липсата на произведени в САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot означава, че Украйна сега се бори да сваля балистични ракети.

Връзките на Москва с Пхенян, описани като "непобедими" от двете страни, се развиха с хиперзвукова скорост, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., потапяйки Европа в най-голямата ѝ война от поколения насам. По време на посещението на президента Путин в Пхенян през 2024 г. - първото му от 2000 г. насам - руският лидер и Ким Чен Ун подписаха пакт за взаимна отбрана.

Представител на прокуратурата показва в Харков части от неидентифицирана ракета, за която се смята, че е произведена в Северна Корея.

И все пак, ако отношенията между двете страни някога са били възприемани от мнозина като чисто прагматични, сега има усещане, че те са истински съюзници, казва Едуард Хауъл, експерт по Северна Корея в Оксфордския университет, цитиран от The Times.

"Връзката между Русия и Северна Корея вече не е просто сделка. Тя се движи повече в стратегическа посока и, което е най-важно, е дългосрочна. Мисля, че е предназначена да надживее войната в Украйна", отбелязва той.

Освен балистични ракети с малък обсег, руските въоръжени сили са получили милиони боеприпаси от Северна Корея. Само месеци след посещението на Путин в Пхенян, Ким също така разположи хиляди войници, за да помогне на Русия да изтласка украинските сили от западния Курски регион, докато севернокорейските работници запълват недостига на човешки ресурси в Русия, включително чрез изграждане на бойни дронове, базирани на ирански проекти.

Русия е поискала 120 балистични ракети KN-30 от Северна Корея, които са три пъти по-мощни от 40-те ракети KN-23 и KN-24, които вече са получили, според украинската военна разузнавателна агенция HUR. Пхенян твърди, че KN-30, която беше тествана за първи път през 2021 г., има обхват над 370 мили и е способна да носи 2,5-тонна бойна глава.

Русия също така иска шест севернокорейски ракетни установки, придружени от до 90 души персонал, и от 30 000 до 50 000 войници. Путин и Ким може да обсъдят искането на разговори, за които HUR заяви, че ще се проведат следващия месец, без да дават повече подробности за мястото или часа на срещата.

"Това е още едно напрежение върху вече отслабената украинска противовъздушна отбрана", казва Самюел Рамани, експерт по Русия и Северна Корея в Кралския институт за обединени служби, който е консултирал американското и британското правителство. "Трансферът на технологии става все по-усъвършенстван. А въздействието на Северна Корея по отношение на подпомагането на Русия сега е по-изразено, отколкото беше през 2024-2025 г."

Прокремълски фигури заявиха, че ракетата KN-30 ще се окаже добре дошло допълнение към арсенала на Москва

"Това, особено с нашата система за насочване, е точно това, от което се нуждаем, за да унищожим силно подсилени цели, включително мостовете през Днепър", написа в Telegram Юрий Подоляка, роден в Украйна военен блогър, който подкрепя Русия.

Русия е спряла използването на севернокорейски ракети миналата година поради проблеми с точността, според базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната. Проблемите изглежда не са решени: ракетата KN-23, която удари къща в Кривой Рог миналия месец, е била извън целта с около десет мили, според генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на HUR. Той също така каза, че Северна Корея използва атаките в Украйна, за да подобри характеристиките на своите ракети.

Прехвърлянето на военни доставки и войски от Северна Корея към Русия вероятно ще се увеличи с първата пътна връзка между двете страни. Нов мост през река Тумен е почти завършен и се очаква да бъде официално открит през следващите няколко седмици. Прелезът се намира на 500 метра южно от Моста на дружбата, единствената железопътна връзка между Северна Корея и Русия.

В замяна на помощта си Северна Корея получи дипломатическата подкрепа на Русия в Организацията на обединените нации, както и хранителна помощ и ракетни технологии. Руските плащания за оръжия и войски също така осигуриха така необходимия тласък на икономиката ѝ, която беше силно засегната по време на пандемията от COVID-19. БВП на Северна Корея нараства с повече от 3% всяка година от 2023 г. насам, което е повече от всяка страна от Г-7, според оценки на централната банка на Южна Корея. Почти цялото новооткрито богатство обаче е концентрирано в Пхенян, домът на елита на страната.

"Най-големият подарък, на който Ким Чен Ун би могъл да се надява, беше войната на Русия в Украйна, след като се възстанови от пандемията", казва Виктор Ча, бивш служител по националната сигурност на Белия дом и експерт по Северна Корея, пред подкаста "The General & The Journalist".

Севернокорейските войски са получили жизненоважен боен опит, включително използването на дронове, по време на боевете срещу украинските сили в Курска област на Русия.

"Ким много искаше да научи за тези нови начини на водене на война", казва Ча.

Въпреки че режимът на Путин никога не е осъждал широко разпространените нарушения на човешките права в Северна Корея, той подкрепи санкции срещу страната заради нейната ядрена ракетна програма. Миналия месец обаче Лавров потвърди, че вече не работи за "денуклеаризация" на Корейския полуостров поради това, което според него са заплахи за суверенитета на Северна Корея.

Хауъл, чиято предстояща книга "Нова ос на катаклизма" е за предизвикателствата към Запада от Северна Корея, Китай, Русия и Иран, обяснява:

"Северна Корея е изключително успешна в това, че на практика принуждава Русия да признае стойността на Пхенян. Това е драматичен обрат на това, което видяхме по време на Студената война, когато Северна Корея беше основно зависима от Москва и Пекин."

Путин не е единственият световен лидер, който се стреми към добри отношения с Ким

Миналата седмица президентът Тръмп намали участието на САЩ в съвместни военни учения с Южна Корея, насочени към възпиране на режима на Ким, и ги нарече "враждебни" и "неподходящи". Той също така твърди, че наскоро е бил в контакт със севернокорейския диктатор.

"Ким ме харесва и просто се разбирахме много добре с него", каза той.

Един ден по-късно Северна Корея изстреля около десет балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщиха южнокорейските военни. Ким Йо Чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, отхвърли предложението на Тръмп и каза, че не знае нищо за никакви разговори с американския лидер.