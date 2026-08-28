Есетрова луна променя живота на част от зодиите

На 28-и август, днес, има лунно затъмнение, както и пълнолуние в знака на Риби. Това събитие се нарича още Есетрова луна и е последното пълнолуние за летния сезон. За някои то носи промени, увереност и сила да приключат с дадена глава от живота си. Драматичен край и нужен завършек. Ето кои зодии ще са най-повлияни от Есетровата луна, според "Vice".

Риби

Време е да премахнат това, което вече не им служи и помага. И да покажат своята сила. Да се съединят с това, което чувстват свое. През последната година и половина развиваха себе си. Сега са окуражени да покажат своите странности, да оставят в миналото това, което са смятали, че другите хора искат от тях, и да приемат, че да се чувстват незавършени е част от живота. По време на пълнолунието в техния знак трябва да кажат чао на старото си Аз, да се потопят по-дълбоко в психичното си здраве, да се излекуват.

Дева

Тези събития поставят на фокус връзките, започват да си задават въпроси за хората, които са им най-близките. Сега получават пълна яснота, що се отнася до отношенията и връзките. Научават, че да приключат с връзка, която не работи, и да я оставят в миналото, не означава, че се отказват. Може би - просто са надраснали този човек и трябва да направят това. Затварят някаква глава в партньорската сфера.

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