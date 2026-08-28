Канада предложи "Нина Роза" с участието на Галин Стоев за "Оскар"

Канада предложи лентата "Нина Роза" с участието на Галин Стоев за награда "Оскар" в категорията най-добър международен филм.

"Всеки, който тръгне да прави филм, има някаква надежда да стигне до успех. Спечелихме "Сребърната мечка" за най-добър сценарий в Берлин, филмът беше и в Шанхай. И България можеше да предложи филма. Голяма част от филма е на български език", сподели копродуцентът Николай Мутафчиев за "България сутрин".

В историята главният персонаж е българин, който 30 години живее в Канада, но се връща в България, за да разследва дете, което рисува много добре.

"В основата на филма е темата за принадлежността и за това какво оставяме на поколенията. Силно емоционален филм е. В основата седи българска музика - "Една българска роза" и "Повей, повей". Филмът мина със страхотен успех на "София филм фест" и грабната наградата от публиката", допълни гостът на Bulgaria ON AIR.

България е държавата с най-малкия пазар от другите, участвали в направата на филма, посочи Мутафчиев.

"Видя се как няма значение от коя държава си, ако работиш с правилните професионалисти. Изключително интересна е колаборацията между различните държави. Българското кино се намира на прав път и тепърва го очакват успехи", каза още той.