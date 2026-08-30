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Нова драма в Кресненското дефиле: Срути се скална маса и затрудни движението

Трафикът е изключително интензивен и се пътува бавно

30.08.2026 | 15:22 ч. 8
Снимка: facebook

Снимка: facebook

Скална маса е паднала в района на Кресненското дефиле, на главен път Е-79. Движението в участъка е затруднено и става само в едната лента, съобщават шофьори, които се прибират от Гърция.

Трафикът е изключително интензивен и се пътува бавно, на моменти дори спира. Според шофьори, забавянето е около половин час. 

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Сериозно задръстване има и на последния пункт за плащане на тол таксата в посока България, на няколко километра преди Кулата. Дължината му е приблизително 2 км. 

 

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Тагове:

Кресненско дефиле срутване скална маса
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