Нова драма в Кресненското дефиле: Срути се скална маса и затрудни движението

Скална маса е паднала в района на Кресненското дефиле, на главен път Е-79. Движението в участъка е затруднено и става само в едната лента, съобщават шофьори, които се прибират от Гърция.

Трафикът е изключително интензивен и се пътува бавно, на моменти дори спира. Според шофьори, забавянето е около половин час.

Сериозно задръстване има и на последния пункт за плащане на тол таксата в посока България, на няколко километра преди Кулата. Дължината му е приблизително 2 км.