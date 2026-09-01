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"Възраждане" вижда шанс за балотаж на президентските избори

В рамките на 10 дни „Възраждане“ ще обяви кандидатите си за президентските избори, каза депутатът Коста Стоянов

01.09.2026 | 12:32 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кандидатите за президент и вицепрезидент на „Възраждане“ ще бъдат обявени в рамките на десет дни, каза на пресконференция днес във Варна депутатът от партията Коста Стоянов. 

Той уточни, че в момента все още текат вътрешните процедури и съвсем скоро всички ще разберат кои ще бъдат официалните кандидати на формацията. Стоянов допълни, че двойката ще е кандидатура на партията, а не на инициативен комитет.

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В отговор на въпрос от колко души се избира двойката на партията за президентските избори, Стоянов посочи, че се броят на пръстите на двете ръце. Депутатът коментира още, че с оглед на това, което се случва и в дясното пространство, от партията смятат, че имат реални шансове тяхната кандидатска двойка да отиде на балотаж и по думите му „защо да не го спечели".

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„С оглед на това, че основните кандидати малко или много са били във властта, това е само в техен ущърб и в наш плюс“, каза още народният представител. Стоянов поясни, че Андрей Гюров нищо не е направил за Баба Алино, той изрази скептицизъм и за действията на Илияна Йотова по този казус. 

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Тагове:

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