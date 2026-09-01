В “Кошница с грижа” има маргарин и сирене с много вода

Преди дни асоциация “Активни потребители” констатира нарушения в продуктите, предлагани в националната кампания “Кошница с грижа” - почти половината от предлаганите сирена съдържат над 60% вода.

Д-р Сергей Иванов, представител на асоциацията коментира, че резултатите са притеснителни. По думите му тестваните марки сирена са подбрани от самите търговски вериги и производителите с цел да бъдат пуснати в инициативата “Кошница с грижа”.

Водата в сирената

По думите на Иванов проблемът с водата в сиренето не е от вчера.

"Някои производители никога не са имали желание да правят сирене. Търговските вериги гледат да се скатаят в такива случаи. Агенцията по храните и те знаят от повече от седмица, но и те се скатаха", подчерта Иванов в предаването "България сутрин".

Представителят на “Активни потребители” добави, че от тези 12 марки само една отговаря на стандарта БДС.

От "Активни потребители" през годините са попадали нееднократно на скъпи продукти, които обаче не са сирена, стана ясно от думите му.

"Това са много рискови продукти, защото в тях се развиват най-различни бактерии. Хората ги ядат. По-добре да си вземете по-малко, но качествен продукт. Много трудно се различава. Трябва да разчитате на държавните органи", каза още Иванов пред Bulgaria ON AIR.

В “Кошница с грижа” се предлага маргарин

Абсурдното е, че в кошница с грижа се предлага и маргарин, в който има доста вредни съставки.

Длъжни са по 30 продукта, не съм го видял в нито един магазин, посочи още Иванов и поясни, че компаниите пускат за "грижа" това, което е в промоция или по-евтини сезонни продукти.

Консумацията на небезопасни храни води до повишаване на заболеваемостта, обърна внимание гостът.

Ролята на БАБХ

БАБХ не успява да върши нито контрол по храните, нито здравеопазване при животните. В тази агенция има много зависимости и политически натиск, настоя Иванов и добави, че БАБХ има численост от около 2300 души.

Той съобщи, че в България все още действа наредба, по която могат да ни продават имитиращи продукти, а ЕС може да ни санкционира за това. Според Иванов определянето на "справедливата стойност" на храните ще бъде "някаква измислица".

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