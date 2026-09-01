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73-годишен шофьор блъсна 76-годишен пешеходец в Смолян

Инцидентът е станал пред магазин

01.09.2026 | 13:36 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

76-годишен мъж е блъснат от автомобил, докато е пресичал на пешеходна пътека на бул. "България" в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пешеходецът е ударен от автомобил "Опел", управляван от 73-годишен шофьор.

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Инцидентът е станал пред магазин. По пътното платно са останали разпилени част от покупките на пострадалия.

Мъжът е транспортиран в областната болница. Към момента няма повече информация за състоянието му, пише БТА.

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