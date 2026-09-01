73-годишен шофьор блъсна 76-годишен пешеходец в Смолян

76-годишен мъж е блъснат от автомобил, докато е пресичал на пешеходна пътека на бул. "България" в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пешеходецът е ударен от автомобил "Опел", управляван от 73-годишен шофьор.

Инцидентът е станал пред магазин. По пътното платно са останали разпилени част от покупките на пострадалия.

Мъжът е транспортиран в областната болница. Към момента няма повече информация за състоянието му, пише БТА.