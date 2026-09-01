Сменят шефа на компанията за детската болница

Нова смяна в ръководството на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – дружеството, което отговаря за реализацията на проекта за Национална детска болница.

Според документи, публикувани в Търговския регистър, здравният министър е предложил на мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова да бъде назначена проф. Елена Пенева-Златкова. Предвижда се промяна и в състава на Съвета на директорите, съобщи bTV.

Към момента промените все още не са вписани официално в Търговския регистър. От Министерството на здравеопазването засега не са коментирали рокадата.

Проф. Елена Пенева-Златкова не за първи път поема ръководството на държавната компания. Тя беше изпълнителен директор на ЗИКДБ през 2022 и 2023 г. По нейно време дружеството работеше по подготовката на процедурите, свързани с реализацията на проекта за Националната детска болница. През септември 2023 г. обаче здравният министър тогава проф. Христо Хинков я освободи от поста. Като мотив беше посочена неудовлетвореност от отчетността на свършената работа.

Самата „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ е създадена през юли 2020 г. с решение на Министерския съвет. Дружеството е със 100% държавно участие, като собственик на капитала е държавата, представлявана от министъра на здравеопазването. Основната му задача е да организира и контролира проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на Националната многопрофилна детска болница.

Проектът за Национална детска болница е определен като обект от национално значение. През 2024 г. Народното събрание поиска от здравното министерство цялостен одит на извършеното до момента, както и план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на лечебното заведение.

През последните години ръководството на държавната компания беше сменяно няколко пъти. През март 2025 г. Десислава Малинова беше назначена за изпълнителен директор на мястото на временно изпълняващия длъжността д-р Влатко Глигоров.

В момента проектът е в активна фаза на подготовка. През март тази година беше публикувана обществената поръчка за проектиране на бъдещата Национална детска болница, а през юни ЗИКДБ обяви, че ще обжалва решение на Комисията за защита на конкуренцията, свързано с проекта.

По план Националната детска болница трябва да бъде изградена в столичния квартал „Горна баня“. Успоредно с подготовката на строителството продължават процедурите за инфраструктурата и транспортния достъп до бъдещото лечебно заведение.

Историята на Националната детска болница преминава през поредица от коренни обрати, протести, смени на концепции и политически решения. Макар идеята да датира от десетилетия (първата копка е още през 1978 г.), в периода след 2017-2018 г. проектът влиза в реалния политически дневен ред. Тогава под натиска на лекари и родители правителството реши да превърне Правителствена болница „Лозенец“ в детска, но планът бързо пропадна заради масови протести на работещите там.

През 2019 – 2020 г. Министерството на здравеопазването предложи нов вариант – дострояване на 40-годишния изоставен бетонен скелет в двора на Александровска болница, което предизвика сериозно недоволство сред архитекти и граждани, които доказаха, че конструкцията е опасна и негодна за модерни медицински нужди.По това време държавата прекрати проекта, събори скелета и учреди държавната компания „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД (ЗИКДБ), която да поеме управлението.

В края на 2022 г. беше взето окончателно решение за локацията – чисто нов терен от 40 декара в кв. „Горна баня", който беше обявен за обект с национално значение. През 2023 – 2024 г. държавата привлече Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) като безвъзмезден консултант за структурата на болницата. Липсата на реален строителен напредък обаче провокира Народното събрание през февруари 2024 г. да задължи МЗ да извърши цялостен одит на разходваните средства. Тогава за директор беше назначен д-р Влатко Глигоров.