Моторист пострада при катастрофа в София

Катастрофа на бул. „Черни връх” в София тази вечер, има и пострадал. Инцидентът е станал между лек автомобил и мотор. Шофьорът на автомобила е на 27 години, а на мотора - на 22. Това заявиха от СДВР за NOVA.

Водачът на мотора е пострадал. По информация от Спешна помощ той е със счупен крак и ще бъде хоспитализиран. Шофьорът на автомобила е в добро състояние. На място има полиция и екипи на Спешна помощ.

Движението е затворено в посока към Околовръстен път, като то се осъществява двупосочно само в едната лента.