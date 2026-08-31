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Моторист пострада при катастрофа в София

Движението е затворено в посока към Околовръстен път, като то се осъществява двупосочно само в едната лента

31.08.2026 | 22:22 ч. Обновена: 31.08.2026 | 22:22 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа на бул. „Черни връх” в София тази вечер, има и пострадал. Инцидентът е станал между лек автомобил и мотор. Шофьорът на автомобила е на 27 години, а на мотора - на 22. Това заявиха от СДВР за NOVA. 

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Водачът на мотора е пострадал. По информация от Спешна помощ той е със счупен крак и ще бъде хоспитализиран. Шофьорът на автомобила е в добро състояние. На място има полиция и екипи на Спешна помощ. 

Движението е затворено в посока към Околовръстен път, като то се осъществява двупосочно само в едната лента.

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