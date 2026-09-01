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Един загинал и 23 ранени при катастрофи за денонощие

311 жертви на пътя от началото на годината

01.09.2026 | 08:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Един човек е загинал, а 23-ма са ранени при 24 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия. При тях са пострадали трима души, няма загинали.

От началото на август в страната са станали 710 тежки катастрофи, при които са загинали 37 души, а 873 са ранени.

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От началото на годината жертвите на пътя са 311, а ранените - 5571 при общо 4487 тежки пътнотранспортни произшествия.

Спрямо същия период на миналата година полицията отчита 27 повече загинали на пътя.

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