Един загинал и 23 ранени при катастрофи за денонощие

Един човек е загинал, а 23-ма са ранени при 24 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия. При тях са пострадали трима души, няма загинали.

От началото на август в страната са станали 710 тежки катастрофи, при които са загинали 37 души, а 873 са ранени.

От началото на годината жертвите на пътя са 311, а ранените - 5571 при общо 4487 тежки пътнотранспортни произшествия.

Спрямо същия период на миналата година полицията отчита 27 повече загинали на пътя.