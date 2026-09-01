107 000 българи са без работа, младежката безработица расте

Безработицата в България остава сред най-ниските в Европейския съюз, въпреки лекото увеличение през юли. Равнището ѝ е достигнало 3,6% при 3,5% през юни, показват последните данни на Eurostat, цитирани от БГНЕС.

На годишна база обаче има подобрение. През юли 2025 г. безработицата в страната е била 3,8%.

Броят на хората без работа през юли е около 107 хил. души при приблизително 106 хил. през предходния месец и 114 хил. година по-рано.

България остава сред отличниците в ЕС

Въпреки месечното увеличение безработицата у нас е значително под средната за Европейския съюз от 6,1% и за еврозоната от 6,4%.

Най-ниски нива през юли са отчетени в Чехия – 3,3%, Полша – 3,4%, и Малта и Словения – по 3,5%. България е непосредствено след тях с 3,6%.

На другия полюс са Финландия с 10,5%, Испания с 10% и Швеция с 8,7%.

Разлика има и между половете. Безработицата сред мъжете в България достига 4,1%, докато при жените е 3%. Година по-рано стойностите са били съответно 3,9% и 3,6%.

Младежката безработица тръгва нагоре

По-осезаемо увеличение има сред хората под 25 години.

Младежката безработица достига 14,1% през юли при 13,6% през юни. През април показателят е бил 12,3%.

Въпреки ръста България остава под средното европейско ниво от 15,1%. На годишна база също има подобрение – през юли 2025 г. безработицата сред младите е била 15,5%.

В целия ЕС без работа са около 2,93 млн. младежи.

В ЕС тенденцията е обратна

Докато България отчита понижение на безработицата спрямо миналата година, в ЕС тя се е увеличила от 6% на 6,1%.

Общият брой на безработните в съюза достига 13,516 млн. души – с около 296 хил. повече спрямо година по-рано.

Данните на Eurostat показват сравнително стабилен пазар на труда в България и едно от най-ниските общи нива на безработица в ЕС. По-сериозният сигнал идва от младите хора, при които показателят се увеличава за втори пореден месец.