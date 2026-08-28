Доц. Мангъров: Детска болница във вида, в който се планира, никога няма да има

"Детска болница в този вид, в който се планира, никога няма да има. Просто защото на това място, където се предвижда да бъде направена тя – на края на София, оттам нататък започва полето и от последната спирка на метрото, за да се стигне до там, трябва да се върви около 20 минути през гора. Никой няма да отиде да се лекува там, особено ако са деца в тежко състояние. За да се направи една такава болница, тя трябва да бъде осигурена с лекари, със сестри. Ако ще се прави детска болница, е хубаво или тази, която е в двора на Александровската болница, да се довърши, или да се събори. В самият двор на Александровската болница и Военната болници има достатъчно място за една такава сграда. И там е логичното място, както е във всеки голям европейски град". Това коментира пред БНР инфекционистът доц. Атанас Мангъров.

По думите му комплексът в "Горна баня" е място за санаториум, но не и за детска болница.

"Здравната система е направена да харчи, защото, така да се каже, е зачената в грях. За да изкарват добри заплати всички, които работят в нея, през болниците трябва да преминават максимално голям брой болни. Това е, образно казано, на пожарникарите да се заплаща на загасен пожар. Защото бюджетът на болниците се определя от това колко болни са минали през нея и колкото по-леко са болни те, толкова по-добре за болниците", допълни инфекционистът.

По думите му публична тайна е, че някои от собствениците на големите частни болници са най-богатите хора в страната.

"В много случаи българският гражданин е по-скоро клиент в здравеопазването, не пациент. Това, което трябва да се направи, е да се раздели заплащането на стойността на медицинския труд, което трябва да е твърдо, фиксирано, да зависи от квалификацията, опита, натовареността, от качеството. То трябва да се раздели от заплащането на стойността на лечението, което е счетоводен проблем", посочи доц. Мангъров.

Според него сегашното състояние на системата устройва най-вече собствениците на частните болници и ръководителите на държавните.

Той е на мнение, че има големи трудности със специализацията на младите лекари.

"За да специализираш, трябва да идеш в университетска болница. Където 4 години ти си в друг град, където те използват като принтер, да пишеш", каза още доц. Мангъров.