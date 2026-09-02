Андрей Гюров: Не търгувам подкрепа срещу политически обещания

Кандидатът за президент Андрей Гюров е на мнение, че надпреварата за “Дондуков” 2 няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани. В интервю за Нова тв бившият служебен премиер е категоричен - не търгува подкрепа срещу политически обещания, не води разговори с партийни централи.

Подкрепа от всички

Гюров добави, че търси подкрепа от всички избиратели, дори и от тези на ГЕРБ и хора, гласували за “Прогресивна България”.

“Разговарял съм с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те ще подкрепят моята кандидатура заради принципите, които отстоявам“, каза Гюров и допълни, че е разговарял и с хора от ръководството на партията, които са му споделяли, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит.

Кандидатът за държавен глава заяви, че е отворен към избиратели както от левия, така и от десния политически спектър.

“Тук става въпрос за това дали трябва да концентрираме цялата власт в едни ръце, или трябва да има баланс“, каза още Гюров. Според него президентската институция трябва да бъде ясен коректив на властта, когато това е необходимо. Според него концентрацията на власт е опасна за една държава.

По повод кандидатурата на Илияна Йотова Гюров заяви, че според него тя трудно се дистанцира от политиката на Румен Радев. Бившият премиер смята, че президентската институция трябва да има своя собствена позиция и да не е продължение на даден политически модел.

Според Гюров механизмът на т.нар. “домова книга“ може да бъде подобрен, така че да има повече възможности за избор при назначаването на служебно правителство.

Политика, икономика, съдебна реформа

Той коментира и икономическата политика. По думите му опитите за административно регулиране на цените чрез “справедлива цена“ и потребителска кошница не решават проблема. “По такива пътища не могат да се регулират цените. Това става чрез конкретни действия от бюджета“, заяви кандидатът за президент.

Гюров свърза високите цени и с големия бюджетен дефицит. Според него се наблюдава и прехвърляне на хора от частния към държавния сектор, като служителите в администрацията получават увеличения на възнагражденията, докато работещите в частния сектор, които плащат данъци и осигуровки, не могат да очакват автоматично същото.

По темата за съдебната реформа кандидатът за президент посочи, че е необходима по-цялостна оценка на проблемите. Според Гюров една от негативните тенденции е концентрацията на власт и управлението на цели системи по начин, който не води до по-голяма ефективност и по-добри решения за гражданите.

Гюров заяви още, че президентската институция трябва да поставя високи критерии при избора на хора за ръководни позиции в държавата. “Гласът на президента трябва да се използва, за да иска най-висок клас на хората, ръководещи институциите“, посочи той.

Вицепрезидентският пост

Гюров представи и кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев и добави, че разчита на неговата откровеност.

“Знам, че Георги Кандев винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не“, каза за него Гюров.

Икономистът сподели, че е обсъдил решението да се кандидатира за президент със своята съпруга. Тя също е икономист и преподава в Американския университет. Гюров не изрази притеснение за семейството си, след като и синовете му вече са големи - единият завършва университет тази година, а другият тази година започва.

В края на разговора Гюров подчерта, че изборите са мажоритарни и българските граждани ще решат кой е техния фаворит.