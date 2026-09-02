Британски съвет за мисията да помага: ученето не се случва само в класната стая

Дни преди началото на новата учебна година екипът на Dnes.bg отново ще организира едно цветно приключение за родители и деца - Day Off: School Time. Освен много усмивки, забавления и игри с награди, събитието ще бъде полезно за семействата, които ще изпратят ученик тази година. Събитието ще бъде на 12 септември в свободното пространство пред HIT MAX Младост в София, а началото ще бъде поставено в 10:00 часа.

И тази година сред партньорите на Day Off: School Time е Британски съвет.

"Инициативата напълно съответства на нашата мисия – да помагаме на хората да развиват умения, увереност и връзки, които им дават повече възможности за бъдещето. За нас е важно да бъдем част от събития, които насърчават любопитството, ученето и личностното развитие на децата и младите хора в подкрепяща и вдъхновяваща среда. Вярваме, че ученето не се случва само в класната стая – то започва чрез общуване, игра, нови преживявания и възможността децата да откриват света около себе си", казват от Британски съвет.

Той има над 90 години международен опит и присъствие в повече от 100 държави, като съчетава експертизата на Обединеното кралство в областта на образованието, културата и английския език.

"По време на Day Off: School Time нашият екип ще бъде на разположение, за да се срещне с родители и деца и да ги запознае с възможностите за обучение по английски език – от ранна детска възраст до тийнейджъри и възрастни, както и с подготовката и явяването на международно признати изпити.

Курсовете по английски език и с какво се различват от другите на пазара?

Британски съвет предлага курсове по английски език за различни възрасти и нива. Присъственото обучение се провежда в учебните центрове на ул. „Кракра“ 7 и в Бизнес Парк София, както и в училище „Св. Георги“ за част от програмите за ученици. За възрастни има възможности и за онлайн обучение.

"Портфолиото ни за деца и тийнейджъри включва програми за ранно езиково развитие за най-малките, курсове за ученици в начална възраст и програми за тийнейджъри. Обучението е съобразено както с възрастта и езиковото ниво на децата, така и с начина, по който те учат най-ефективно на различните етапи от развитието си. Това, което отличава нашите курсове, е комбинацията от високо квалифицирани и опитни преподаватели, международна експертиза и доказана методология на обучение. В часовете не се стремим просто децата да запаметяват думи и граматически правила. Фокусът е върху реалното използване на английския език – чрез комуникация, работа по проекти, задачи от реалния живот, дискусии и съвместна работа.

Наред с езиковите умения насърчаваме развитието на увереност, креативност, критично мислене и социални умения. Искаме децата не просто да „знаят английски“, а да се чувстват спокойни и уверени да го използват. За нас е особено важно и ученето да бъде увлекателно. Когато детето е активно ангажирано в часа и използва езика естествено, напредъкът идва много по-лесно", разкриват от Британски съвет.

Кога е най-подходящо за едно дете да започне изучаването на чужд език?

Няма една универсална възраст, която да е правилна за всяко дете, но ранното детство е изключително подходящ период за първи контакт с чужд език. Малките деца възприемат езика по много естествен начин – чрез слушане, повторение, движение, истории, песни и игра. Това е близко до начина, по който усвояват и майчиния си език, затова ранното обучение може да създаде много добра основа за произношение, слушане с разбиране и увереност при общуване.

Нашите програми за най-малките са разработени от специалисти на Британски съвет по ранно езиково обучение и са съобразени именно с начина, по който децата учат на тази възраст. Целта не е те да седят на чин и да учат граматика, а да свържат английския език с положителни преживявания, игра и общуване.

Първи клас също е много подходящ момент за начало, защото тогава децата вече развиват по-активно уменията си за четене и писане и започват да изграждат по-осъзната представа за езика.

По-важно от това дали едно дете ще започне на 3, 6 или 8 години е обучението да бъде подходящо за възрастта му и да създава мотивация и увереност. Ако първите срещи с английския език са положителни, това може да изгради отношение към ученето, което остава за години напред.

Сертификатът по английски език е много повече от документ за определено езиково ниво

Международно признатият сертификат по английски език е много повече от документ за определено езиково ниво – той може да отвори възможности за образование, професионално развитие, работа и живот в чужбина. Всяка година около два милиона кандидати полагат международни изпити с помощта на Британски съвет.

"Организираме различни изпити и квалификации, включително IELTS и Cambridge English Qualifications. IELTS например оценява четирите основни езикови умения – слушане, четене, писане и говорене – и се приема от над 12 500 организации в повече от 140 държави, сред които университети, работодатели, професионални организации и държавни институции. Това го прави важна стъпка за хора, които планират обучение, работа или преместване в чужбина.

Cambridge English Qualifications също дават международно признато доказателство за нивото на английски език и позволяват на кандидатите да удостоверят знанията си пред университети и работодатели.

Освен практическата стойност на сертификата, подготовката за международен изпит има и друг голям плюс – тя дава на учащия ясна цел и обективна представа за напредъка му. Подготовката развива не само знанията по английски език, но и умения като структурирано писане, разбиране на сложни текстове, активно слушане, аргументация и уверено говорене.

Когато кандидатите избират Британски съвет за своя изпит, те могат да разчитат на дългогодишния ни международен опит, отлично обучени служители, квалифицирани изпитващи, внимателно подбрани изпитни зали, високи стандарти за сигурност и достъп до допълнителни ресурси за подготовка. Нашата цел е изпитът да бъде не просто финална оценка, а положителна стъпка към следващата образователна или професионална цел на кандидата", казват от организацията.

Помощ за желаещите да учат в Обединеното кралство и какво е нужно, за да се планира обучение там?

Британски съвет помага на бъдещите студенти да направят информиран избор за обучението си в Обединеното кралство – от намирането на подходящ университет и програма до информация за кандидатстване, финансиране, стипендии и подготовка за заминаване.

На специализираната ни платформа Study UK кандидатите могат да проучат различни университети и специалности, възможностите за бакалавърски и магистърски програми, както и варианти за стипендии и финансова подкрепа. Обединеното кралство остава една от водещите образователни дестинации в света, а британските университети поставят силен акцент не само върху академичните знания, но и върху умения като критично мислене, креативност, самостоятелност и работа по практически проекти.

Най-добре е подготовката да започне достатъчно рано. Първата стъпка е кандидатът да определи какво и къде иска да учи, да разгледа изискванията на избраните университети и да провери какво ниво на английски език е необходимо. За много програми се изисква доказателство за владеене на английски език, като IELTS е сред широко използваните тестове за тази цел.

След това е важно да се планират самото кандидатстване, необходимите документи, сроковете, бюджетът за обучение и издръжка и възможностите за стипендии. За студентите, които идват от България и други държави от ЕС, е важно да имат предвид и визовите изисквания след Brexit. За обучение с продължителност над шест месеца обикновено е необходима **Student visa**, като кандидатът трябва предварително да има предложение за място от лицензирана образователна институция, да отговаря на изискванията за владеене на английски език и да може да докаже необходимите средства за обучение и издръжка.

За кандидатстващите от чужбина заявлението за Student visa може да бъде подадено до шест месеца преди началото на курса, затова е добре и тази стъпка да бъде включена навреме в цялостния план за кандидатстване.

Нашият съвет към бъдещите студенти е да разглеждат обучението в Обединеното кралство като процес, който включва няколко важни решения – избор на специалност и университет, подготовка на английския език, кандидатстване, финансиране и организация на заминаването. Британски съвет може да ги насочи към надеждна и актуална информация за всяка от тези стъпки и да им помогне да се ориентират по-уверено в възможностите, които британското образование предлага.

Обществени и културни проекти на Британски съвет

През последните години все по-голяма част от работата ни е насочена към младите хора и към уменията, от които те имат нужда, за да се ориентират уверено в един много бързо променящ се свят - критично мислене, медийна и дигитална грамотност, безопасност онлайн, способност да разпознават дезинформацията, но и увереност да участват активно в обществото и обществените дебати. Имаме изградена сериозна основа, развита чрез инициативи като Credible Local Voices, „Младежи срещу дезинформацията“, европейски проект G-LENS и подкрепата на проектите „Дигитални деца“ и устойчивостта на българския Център за безопасен Интернет, а сега надграждаме тази работа чрез програмите ни Youth Connect и Digital Citizens. Особено важно за нас е, че не създаваме поредните паралелни инициативи, а партнираме с организации, мрежи и добри идеи, които вече съществуват в България, свързваме ги помежду им, включително и с британски и международен опит.

Културата остава много важна част от това, което правим - не само като начин да представяме съвременната британска култура в България, но и като пространство за обществен разговор. Работим с кино, литература, театър и други творчески формати, защото чрез тях можем да говорим по достъпен начин за теми като свободата на изразяване, критичното мислене, устойчивостта на обществото, многообразието и социалното включване. Сред дългогодишните ни партньорства са Международен София Филм Фест, Sofia DocuMental, инициативи като „Нощ на литературата“, ръководена от фондация „Прочети София“ и инициативата „Поезия в метрото“ на Полски културен институт.

За нас е изключително важно и партньорството в рамките на EUNIC България - мрежата, която обединява европейските национални културни институти и културно-образователните звена на дипломатическите представителства в страната. Много често работим и съвместно с Представителството на Европейската комисия в България. Именно когато обединим усилията, ресурсите, различните гледни точки и аудитории, можем много по-силно да говорим за ценностите, които ни свързват – за многообразието като богатство, за приобщаването, диалога и способността на обществата и общностите да бъдат по-устойчиви.

Добър пример са ежегодните инициативи около Европейския ден на езиците (и Международния ден на превода), които превръщат езиковото многообразие в повод за среща и взаимно опознаване, както и нови формати, чрез които многоезичието излиза извън традиционните културни пространства и достига до хората в ежедневието им.

Особено ценни за нас са и по-дългосрочните партньорства, които развиваме чрез EUNIC Cluster Fund - механизъм, чрез който европейските културни институти съфинансират проекти, разработени заедно с местни организации. В България през последните две години например, заедно подкрепихме проекта „Трансформиращ урбанизъм - свързване на хората с река Янтра“ във Велико Търново, реализиран от „Колективът“ и TaM, който чрез изкуство, образование и активно участие на млади хора преобрази част от крайречното пространство и създаде нова връзка между града, реката и местната общност. Друг успешен пример е партньорството с Arte Urbana Collectif, при което киното и творческите занимания бяха използвани, за да ангажират деца и млади хора от различни населени места с темите за климата и екологията. За нас стойността на EUNIC е именно в това - не просто да правим повече събития заедно, а да подкрепяме добри местни идеи, да свързваме хора и организации и да създаваме партньорства, които могат да продължат и след края на конкретния проект.