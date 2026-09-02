Международни експерти отличиха FLIRT с два златни медала

Емблематичната марка водка FLIRT спечели златни медали в два от най-престижните конкурси за високоалкохолни напитки: Vodka Masters и The Travel Retail. И двата конкурса се организират от най-авторитетното издание в алкохолната индустрия The Spirit Business. The Vodka Masters и The Travel Retail Masters са част от Global Spirits Masters Competitions– международната серия от слепи дегустации на The Spirits Business. Конкурсите са създадени, за да отличат най-добрите спиртни напитки в отделните категории и пазари.

Независима оценка от водещи експерти в индустрията

При оценяването продуктите се дегустират „на сляпо“, без журито да знае производителя или марката, което поставя фокуса върху реалните качества на напитката. В журито участват водещи специалисти от алкохолната индустрия.

The Spirits Business е международно специализирано издание, посветено на глобалната спиртна индустрия, с аудитория от над 50 000 професионалисти по света. Представянето на FLIRT ще бъде отразено и в септемврийския брой на The Spirits Business. Новите отличия са поредното международно признание за FLIRT. Марката вече има зад гърба си 28 медала от редица международни конкурси, включително The Vodka Masters, San Francisco World Spirits Competition, International Spirits Challenge и други.

Успехите й вървят паралелно с разширяването на международното ѝ присъствие. FLIRT е част от експортното портфолио на VP Brads International, чиито основни марки се продават на над 40 международни пазара, а компанията продължава активно да развива глобалната си дистрибуция. През 2026 г. FLIRT и уиски Black Ram бяха сред водещите брандове, представени от компанията на Wine Paris, където VP Brands International беше единственият български производител със собствен щанд. На пазара у нас FLIRT e в топ три най-продавани водки.