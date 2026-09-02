Какви са рисковете за заразените с антракс? Говори проф. Кантарджиев

Антраксът се лекува много лесно, ако бъде разпознат навреме, но при неглижиране може да доведе до тежки усложнения. За това обясни в „Денят започва“ проф. Тодор Кантарджиев. Огнището на антракс е в ловешкото село Стефаново, където

Трима души са се заразили с кожна форма на антракс в ловешкото село Стефаново след контакт с болно животно. Какви могат да са последиците?

Антраксът се лекува много лесно, ако бъде разпознат навреме, но при неглижиране може да доведе до тежки усложнения, каза пред БНТ проф. Тодор Кантарджиев.

По думите му животното е било заклано и транжирано, без да бъдат уведомени здравните власти. Той обясни, че 21 души са били в контакт с месото и животното.

"Ако имаш раничка на ръката, не си дезинфекцираш ръцете или не работиш с медицински ръкавици, пипането на това месо може да доведе до кожната форма на антракс. Заболяването, което ако се познае, се лекува много лесно, ако се неглижира, не познае... преди 15 години умря един човек във Варна от кожната форма на антракс, защото заболяването генерализира, направи сепсис и почина", каза професорът.

Той подчерта, че заболяването може да бъде разпознато по характерната кожна лезия.

"На антракса му казват сибирска язва или синя пъпка. Това е рана с характерен външен изглед и най-важното, антраксът е такъв мръсник, че абсолютно обезболява. Бацила прави вещества, които блокират нервната система и да влезеш със скалпел в раната, не боли. Не боли, до костта може да стигнеш, не боли. Това е антракс. Слава Богу правилните антибиотици много бързо му въздействат", допълни Кантарджиев.

Според него заразяването на животните е свързано и с особеностите на времето. Пороите отмиват горния слой на почвата и доближават до повърхността спорите на антракса, които могат да останат там с години.

Кантарджиев призова да се спазват правилата при съмнение за заболяването и незабавно да се уведомяват ветеринарните власти.