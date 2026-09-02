BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 29

Лалов: Кацането на US военни самолети у нас е преекспонирано

Рисковете за сигурността са свързани с войните в Украйна и Иран

02.09.2026 | 09:38 ч. 1
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Председателят на комисията по отбрана Иван Лалов коментира кацналите вчера американски военни самолети на летище “Васил Левски”. По думите му въпросът за кацането им се преекспонира, а в случилото се няма нищо опасно.

Пред БНТ Лалов добави, че военните самолети, които преди месеци бяха позиционирани на летището, са довели до известно напрежение и притеснение в обществото. 

“И сега всяко кацане на военен самолет на гражданско летище предизвиква тези въпроси, които ми задавате и на мен, но трябва да ви уверя, че в това няма нищо нито опасно, нито пък особено интересно”, каза още Лалов и обясни:

“Тъй като ние сме държава членка на НАТО, има споразумение, с което те могат да кацнат на летище в страните от НАТО. А тези военни самолети, за да кацнат в нашата страна, причините могат да бъдат много. Може да бъде отказ някакъв и се налага да кацнат, може да се налага да презаредят гориво, може да се налага екипажът да направи съответната почивка, зависи колко дълъг е бил полетът и някакви други неща”.

Риск за националната сигурност

Според Лалов рисковете за националната ни сигурност са свързани с войната в Украйна, както и със ситуацията в Близкия изток. Заради все по-честото откриване на дронове и морски мини е засилено наблюдението, контролът и въздействието на такива неща, които са се появили по нашето крайбрежие.

Военният експерт добави, че продължава разследването и по случая с падналия дрон край Кардам.

Свързани статии

"Последният отговор, който получихме, който е още неофициален, защото продължава разследването на случая от Украйна е, че дронът е украински. Посоката му на полет е била съвсем различна от Румъния и България, но сега се разследват причините по какви причини е загубил контрол и е попаднал през Румъния в наша територия. Кой разследва това? Украинците, предполагам и румънците също”, обясни Лалов.

Модернизация на армията

Лалов коментира и модернизацията на армията ни и каза, че в момента тя е насочена към всички видове въоръжени сили. За момента автоматизмите при увеличенията на заплатите в армията са замразени, за 2027 г. със сигурност, вероятно и за 2028 г., каза още Лалов, но изрази надежда, че това ще се промени.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

американски самолети летище София национална сигурност отбрана Иран
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem