Лалов: Кацането на US военни самолети у нас е преекспонирано

Председателят на комисията по отбрана Иван Лалов коментира кацналите вчера американски военни самолети на летище “Васил Левски”. По думите му въпросът за кацането им се преекспонира, а в случилото се няма нищо опасно.

Пред БНТ Лалов добави, че военните самолети, които преди месеци бяха позиционирани на летището, са довели до известно напрежение и притеснение в обществото.

“И сега всяко кацане на военен самолет на гражданско летище предизвиква тези въпроси, които ми задавате и на мен, но трябва да ви уверя, че в това няма нищо нито опасно, нито пък особено интересно”, каза още Лалов и обясни:

“Тъй като ние сме държава членка на НАТО, има споразумение, с което те могат да кацнат на летище в страните от НАТО. А тези военни самолети, за да кацнат в нашата страна, причините могат да бъдат много. Може да бъде отказ някакъв и се налага да кацнат, може да се налага да презаредят гориво, може да се налага екипажът да направи съответната почивка, зависи колко дълъг е бил полетът и някакви други неща”.

Риск за националната сигурност

Според Лалов рисковете за националната ни сигурност са свързани с войната в Украйна, както и със ситуацията в Близкия изток. Заради все по-честото откриване на дронове и морски мини е засилено наблюдението, контролът и въздействието на такива неща, които са се появили по нашето крайбрежие.

Военният експерт добави, че продължава разследването и по случая с падналия дрон край Кардам.

"Последният отговор, който получихме, който е още неофициален, защото продължава разследването на случая от Украйна е, че дронът е украински. Посоката му на полет е била съвсем различна от Румъния и България, но сега се разследват причините по какви причини е загубил контрол и е попаднал през Румъния в наша територия. Кой разследва това? Украинците, предполагам и румънците също”, обясни Лалов.

Модернизация на армията

Лалов коментира и модернизацията на армията ни и каза, че в момента тя е насочена към всички видове въоръжени сили. За момента автоматизмите при увеличенията на заплатите в армията са замразени, за 2027 г. със сигурност, вероятно и за 2028 г., каза още Лалов, но изрази надежда, че това ще се промени.