Няма да изслушват Демерджиев и Тончев за заглушителя в “Драгалевци”

Управляващото мнозинство от ПБ отхвърли искането на ПГ на ДБ за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и шефът на ДАНС Пламен Тончев за GPS заглушителя в столичния квартал “Драгалевци“.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова запозна пленарна зала с предложението на народните представители от ПГ на ДБ Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев като точка първа от дневния ред за заседанието утре, 3 септември, да бъде включено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев.

Доцова заяви, че предложението е допустимо и го подложи на гласуване в зала, но искането за изслушване не беше прието - със “за” гласуваха 41 народни представители - един от ПГ на “Прогресивна България“, 19 от ПГ на ДБ, 12 от ПГ на “Продължаваме промяната“ и 9 от “Възраждане“.

“Против“ се обявиха 106 народни представители - от ПГ на “Прогресивна България“. 8 гласуваха “въздържал се“ – 6 от ПГ на “Прогресивна България“ и 2 от ПГ на ГЕРБ-СДС.

ДПС не участваха в гласуването.

След това Атанасов поиска прегласуване, като се аргументира с това, че заглушителят не е намерен и този пробив в сигурността трябва да бъде изяснен на парламентарно ниво.

“Много ви моля да подкрепите това предложение, защото е изключително важно, особено в областта на сигурността. Виждаме, че отхвърляте исканията за изслушване, а това са важни въпроси“, призова депутатът.

Последва ново прегласуване, но и то беше отхвърлено.



42 депутати подкрепиха предложението - един от ПГ на “Прогресивна България“, 19 от ПГ на ДБ, 13 от ПП и 9 от ПГ на “Възраждане“. 99 народни представител се обявиха “против“ - от ПГ на “Прогресивна България“. 9 депутати от управляващото мнозинство гласуваха “въздържал се“.