ГЕРБ с критика: Радев да не се скрие “зад несъществуващи теми”

Бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува външната политика на кабинета “Радев”.

След почти едномесечно разследване около опита за саботаж на летището в Лайпциг, Германия недвусмислено разкри истината за нападението, а именно, че зад заредения се експлозиви дрон седи руски опит за саботаж. Това е опит за така срещу държава в ЕС, наш съюзник в НАТО, най-големият ни търговски, политически и икономически съюзник. На фона на множеството коментари от редица европейски лидери - ген. секретар на НАТО, председателят на ЕК, България мълчи. Мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад тази и други предполагаеми атаки срещу критична инфраструктура в Германия”, каза Георгиев.

От ГЕРБ попитаха какво се случва, за да може България да е солидарна с Германия - един от най-големите ни партньори.

Критика към външната политика

“Какво се случва със сигурността в нашата държава, след като Русия са способни да достигнат дори до Германия? Какво очаква България от партньорите си, след като в критични като този моменти не се солидаризираме с нашите съюзници?“, попита Георгиев.

Според бившият външен министър това е пореден път, в който страната ни не се заявява в международен дебат по отношение на осъдителни позиции спрямо Русия.

“Какво да очакваме оттук нататък, когато темите със санкциите отново излязат на дневен ред? За първи път Германия, иначе сдържана и обрана в реакциите си държава, прави толкова категорични заявки за санкциониране спрямо Руската федерация. Реакциите няма да се ограничат само до политически. Те ще бъдат неминуемо поставени в ЕС и тогава България ще трябва да каже “за“ или „против“, или отново ще пристъпим към дерогация на сенчести олигарси и съмнителни бизнесмени под претекст, че са важни за нашата национална сигурност”, подчерта Георгиев.

Депутатът призова премиерът Радев да не се скрие “зад несъществуващи теми”, а да каже какво мисли България по темата за националната сигурност у нас и в Европа.

“Заплахите са видими, а това, че нашата глава е дълбоко в политическия пясък, няма да ни спаси, когато те дойдат и до нас. До ден днешен не знаем България предоставя ли военна помощ за Украйна или не, не знаем има ли самолети на българските летища, част ли сме от Коалицията на желаещите или не“, обърна внимание Георгиев.

Друг депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев добави, че опитът за взривяване на дрон с експлозиви на гражданско летище е опит за терористичен акт срещу цивилни.

“МВнР излезе с позиция преди малко, че хибридните атаки са лоша работа, но без да каже кой седи зад тези атаки и защо ескалира напрежението в ЕС. Отделно, повечето държави, изразили своята солидарност към Германия, го направиха през своите държавни и правителствени глави, а у нас - анонимна позиция на МВнР”, каза още Гаджев.

Той обърна внимание, че само последните 15 дни това не е изолиран инцидент и подчерта: “Вече се говори за подобни палежи в територията на Италия, Словакия, Полша, Естония и Германия. От външни медии се говори и за подобно нещо и в България. Трябва президентът най-накрая да свика КСНС, за да чуят политическите сили какво има да каже правителството и каква информация имат българските служби”.

Йотова да свика КСНС

“Реалните рискове за България и ескалацията на напрежението между Русия и НАТО е огромен проблем. Най-малкото за да не се използва темата в предизборната кампания, е редно да се свика КСНС – това е задължение на президента, а дали тя ще изпълни задълженията си по Конституция или ще е в предизборна кампания, предстои да видим“, добави Гаджев.

Депутатите от ГЕРБ отказаха да коментират темата с президентските избори и това дали партията ще издигне своя кандидатпрезидентска двойка.