Путин: Германия набеди Русия за атаката с дрон в Лайпциг без доказателства

Руският президент Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва за атаката с дрон миналия месец на летището в Лайпциг, предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, столицата на Киргизстан, той не посочи на какво се основава това обвинение.

Путин заяви, че като отправя обвинения срещу Русия, германското правителство се опитва да реши вътрешни проблеми, предизвикани от спада в рейтинга на одобрение на канцлера Фридрих Мерц.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е трудно да се коментират обвиненията срещу Русия, тъй като Германия не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си.

"Когато се отправят толкова сериозни обвинения, те трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин. Очевидно е, че Германия поема по пътя на по-нататъшна ескалация", каза Песков, цитиран от руската новинарска агенция Интерфакс.

Вместо това Москва посочи Киев, който според нея се възползва от разпалването на настроенията срещу Русия в страната във връзка с хибридната атака.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт и външният министър Йохан Вадефул заявиха, че Русия е отговорна за инцидента с дрона и обявиха наказателни мерки снощи. Вадефул съобщи, че руското консулство в Бон ще бъде затворено, а договорът за руския културен институт "Руски дом" в Берлин ще бъде прекратен.

Говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви пред ДПА, че Москва ще наложи ответни санкции, както и в предишни случаи.