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15-годишен открадна 2800 евро, банкови карти и документи от кола в Сливен

Отнетите вещи и част от парите са намерени и върнати на собственика

02.09.2026 | 11:30 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

15-годишно момче от Сливен е задържано за кражба на 2800 евро и лични вещи от автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на 31 август от 73-годишен мъж. Той установил, че стъклото на автомобила му, паркиран в района на квартал "Дебелата кория", е счупено.

От колата липсвала чанта с 2800 евро, банкови карти, лични документи и други вещи.

След бързи издирвателни действия криминалисти от участък "Петолъчка" установили извършителя.

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Откраднатите вещи и част от парите са намерени и върнати на собственика.

С момчето е проведена беседа от инспектори от Детска педагогическа стая и разследващи полицаи.

По случая е образувано досъдебно производство.

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