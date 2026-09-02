15-годишен открадна 2800 евро, банкови карти и документи от кола в Сливен

15-годишно момче от Сливен е задържано за кражба на 2800 евро и лични вещи от автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът е подаден на 31 август от 73-годишен мъж. Той установил, че стъклото на автомобила му, паркиран в района на квартал "Дебелата кория", е счупено.
От колата липсвала чанта с 2800 евро, банкови карти, лични документи и други вещи.
След бързи издирвателни действия криминалисти от участък "Петолъчка" установили извършителя.
Откраднатите вещи и част от парите са намерени и върнати на собственика.
С момчето е проведена беседа от инспектори от Детска педагогическа стая и разследващи полицаи.
По случая е образувано досъдебно производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.