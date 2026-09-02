Анализатори: Илияна Йотова е фаворит, Гюров е основният ѝ конкурент

От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. До момента ясните кандидати за президентския пост са седем.

Гюров иска демокрация и единство

В предаването “България сутрин” PR експертът Пепи Димитрова коментира, че всичко по представянето на Гюров е било добре планирано.

"Едната комуникационна линия е към хората, които принадлежат към поколението на Гюров и копнежа по демокрация. Струва ми се позитивна. Втората линия на говорене е с метафората за лодката - лесна за разбиране. Тя е, че пет години бяхме в лодка, в която всеки гребеше в собствена посока. Посланието му е, че ако бъде избрана Йотова, лодката ще се наклони на едната страна - добро послание", заяви PR експертът.

Експертът по политически маркетинг Надежда Ганева добави, че ще има предизвикателства към двойката Гюров-Кандев.

"Гюров каза, че ще опита да привлече и леви избиратели и за него няма ляво и дясно. Интересно е определението, че за него правителството на Костов е било най-успешното. Второто предизвикателство са гласовете на ГЕРБ. Ако не издигнат свой кандидат, може изобщо да не подкрепят никого. Тогава как ще отвори вратата към тях", каза Ганева.

Социалните мрежи и кампанията

"Ако до вчера значение имаше какво правиш във Facebook, вече Instagram и TikTok са наравно. Подценяваме AI агентите, които стават главни в комуникацията. Виждаме в социалното поведение на Гюров и Кандев естетика, която да привлече емпатия. Борисов позиционира Йотова като победител. Изказванията на тримата главни в ГЕРБ говорят по-скоро за подкрепа за Йотова", посочи експертът пред Bulgaria ON AIR.

Ганева посочи, че към момента Илияна Йотова е абсолютен фаворит, а друг кандидат, който също би получил голяма подкрепа е именно Гюров.

"Избирателите често се влияят от лидера на дадена партия. Борисов поставя така нещата, че хората сами да отидат при него в очакване дали ще издигне кандидат. Очаква се днес или следващите дни да чуем кой ще е вицепрезидент на Йотова. Ще има много въпроси към Кандев, включително защо е напуснал МВР. Йотова беше вицепрезидент, сега е президент - ролята на вице не е незначителна", каза още експертът по политически маркетинг.

Гледайте видеото с целия разговор.