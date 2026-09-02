Русия тайно помага на Иран да разработва свръхзвукови крилати ракети

Русия тайно помага на Иран да разработи модерни свръхзвукови крилати ракети - ход, представляващ един от най-значимите известни случаи на трансфер на стратегически военни технологии от Москва към Техеран, съобщава Financial Times.

В рамките на тази многогодишна секретна програма с кодово име C430L са ангажирани някои от най-опитните руски специалисти по ракетни технологии, които помагат на Иран да създаде нов клас оръжия, способни да застрашат американските самолетоносачи и други военни кораби в Близкия изток.

Разследване на FT разкри съществуването на програмата - стартирала през 2023 г. и продължаваща по време на водената от САЩ и Израел война срещу Иран - въз основа на изтекла руска кореспонденция, данни за пътувания и анализ на военни патенти.

Основната цел на C430L е да помогне на Иран да разработи правопоточен въздушно-реактивен двигател (ramjet) – технология, позволяваща на крилатата ракета да поддържа полет със скорост, многократно надвишаваща скоростта на звука. Според експерти по ракетни и военни технологии, тази разработка почти сигурно е предназначена за противокорабни крилати ракети и такива за поразяване на наземни цели.

"Става въпрос за трансфер на изключително чувствителна от стратегическа гледна точка военна технология от Русия, която иранците се стремят да придобият от десетилетия“, коментира Фабиан Хинц, експерт по иранските ракети и старши анализатор в Conflict Armament Research, базирана във Великобритания организация, проследяваща разпространението на оръжия.

"Подобна програма би изисквала политическо одобрение от най-високо равнище в Русия", добавя експертът.

Висока скорост, малка височина

Свръхзвуковите крилати ракети съчетават висока скорост с възможност за полет на малка височина, което съкращава времето, с което разполагат сложните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, за да ги засекат и поразят. Това е от особено значение за Иран в района на Персийския залив, където САЩ и техните регионални съюзници използват модерни отбранителни системи, базирани на сушата и по море.

Иран е разработил и изпробвал в полет двигателна система тип "рамджет“ (прякоточен въздушно-реактивен двигател), въпреки че няма доказателства за това, че вече е въведена на въоръжение свръхзвукова крилата ракета, създадена с руска помощ.

"За Иран това би означавало придобиване на качествено нова стратегическа оръжейна система, способна да застраши корабите на ВМС на САЩ“, заяви Джим Ламсън, бивш военен анализатор на ЦРУ, специализиран по въпросите на Иран, а понастоящем сътрудник в Центъра за изследвания на неразпространението "Джеймс Мартин“.

Изтеклата кореспонденция показва, че преговорите по програмата са продължили и през това лято.

Тя е част от все по-тесните стратегически военни отношения между Русия и Иран. Техеран достави на Москва ударни дронове „Шахед“, които се превърнаха във важен елемент от руските военни действия в Украйна, и съдейства на Москва за организирането на производството им на руска територия.

Украйна и представители на западни държави също така обвиняват Русия, че оказва съдействие на Иран във военен план, включително чрез предоставяне на сателитни изображения, поддръжка за дронове и компоненти за оръжия – по време на конфликта му със САЩ и Израел.

Програмата C430L представлява по-задълбочена форма на сътрудничество, при която Москва помага на Техеран да придобие ноу-хау за разработване на собствена усъвършенствана стратегическа оръжейна система.

Тайната програма за ракети с правопоточен въздушно-реактивен двигател (ramjet) "показва, че Русия се опитва да разшири обхвата на войната в Украйна и да въвлече САЩ в други театри на военни действия“, заяви Никол Гражевски, преподавател в университета Sciences Po в Париж. "Русия не отдава толкова голямо значение на "червените линии“ в региона".

Програмата за съдействие при създаването на свръхзвукови ракети е организирана от "Рособоронекспорт“ – руската държавна компания за износ на оръжие, която е координирала проекта съвместно с НПО "Машиностроене“ (NPO Mashinostroyenia).

САЩ наложиха санкции на НПО "Машиностроене“ през 2014 г., определяйки я като водеща руска компания в областта на ракетостроенето, отговорна за системи за крилати ракети, изстрелвани от кораби, подводници и наземни платформи, както и за дейности в подкрепа на руските стратегически ядрени сили, включително междуконтинентални балистични ракети.

Изтекли данни за пътувания, прегледани от FT, показват, че служители, отговарящи за износа на руско оръжие, и няколко водещи инженери от НПО "Машиностроене“ са осъществили множество пътувания до Иран, преди договорът по програмата C430L да бъде официално подписан с иранското Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили през ноември 2023 г.

Промени в системата

До 2025 г. НПО "Машиностроене“ (NPO Mashinostroyenia) вече е разполагало с голям обем ирански технически материали, свързани със системата за задвижване тип "рамджет“ (правопоточен въздушно-реактивен двигател). Руските инженери анализират данните от ирански летателен тест и изпращат на Техеран подробен списък с въпроси относно работата на системата.

Те отправят запитвания относно промените в горивната система, стабилността на горенето, въздухозаборника и дюзата на двигателя. Инженерите също така искат да разберат дали двигателят е продължил да работи, след като подаваната от Иран телеметрия - данни за работата на двигателя по време на полета - е прекъснала по-малко от минута след началото на изпитанието.

Обменът на информация показва как инженери от НПО (Научно-производствено обединение) анализират работата на система, която Иран вече е изградил и тествал, като използват руския опит за идентифициране на проблеми и подобряване на конструкцията.

През април 2025 г. "Рособоронекспорт“ предлага да изпрати делегация от около двадесетина руски специалисти в Иран за технически консултации в рамките на проекта C430L. В същата кореспонденция от Техеран се изисква да отговори на въпросите на инженерите относно телеметрията от летателните изпитания преди планираното посещение, като мисията се обвързва с техническия анализ на иранската двигателна система.

Кремъл, "Рособоронекспорт“ и НПО "Машиностроене“ не отговориха на запитванията за коментар. Иранското правителство, с което беше осъществен контакт чрез посолството му в Лондон, не отговори на въпросите на FT.

Руският президент Владимир Путин заяви във вторник пред иранския си колега Масуд Пезешкиан, че Москва се "опитва да ви окаже необходимата помощ в този труден период“ на война със САЩ и "ви доставя необходимите стоки“, без да навлиза в подробности.

Проектът C430L вече беше в ход, когато през 2024 г. Путин заплаши да отвърне на доставките на модерни ракети с голям обсег от Запада за Украйна, като "достави наши оръжия от същия клас в региони на света, откъдето ще бъдат нанасяни удари по чувствителни обекти на онези държави, които постъпват по същия начин спрямо Русия“.

По-рано тази година FT разкри, че Москва се е съгласила да достави на Техеран преносими зенитно-ракетни комплекси „Верба“, докато Корпусът на гвардейците на ислямската революция тайно е придобил китайски сателит с висока разделителна способност; по-късно той е бил използван за наблюдение на американски военни бази в Близкия изток по време на иранските ответни ракетни и дронови атаки тази година.

Впоследствие САЩ наложиха санкции на китайския доставчик Earth Eye, като заявиха, че компанията е предоставила сателитни изображения на Иран по време на войната и че тези кадри са позволили на иранските военни да нанесат удари по американските сили.

В съвкупност тези програми показват как Техеран се е възползвал от руски и китайски технологии, за да отстрани слабости във въоръжените си сили - от противовъздушната отбрана и разузнаването на бойното поле до разработването на по-усъвършенствани ударни оръжия.

По време на конфликта, започнат от САЩ и Израел през февруари, Иран използва дронове и прецизни ракетни удари, за да нанесе значителни щети на американски военни бази и други стационарни цели в Близкия изток, но до момента не е успял да нанесе съпоставими щети на военноморските сили на САЩ.