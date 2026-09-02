Издирваният Стоян Колев в интервю: В Богота съм ВИДЕО

В Богота съм, столицата на Колумбия. Това заяви издирвания Стоян Колев пред Мартин Карбовски.

"Намираме го преди полицията. Но ти си в село до Констанца, Румъния", започна интервюто журналистът.

"Аз съм обикновен човек от Бургас, израснал в гето. Понякога, когато се побъркам, започвам да си мисля че съм Иисус Христос. Имам биполярно разстройство тип 1. То е фактор в дадени моменти, но се отключва при много стрес. Тогава леко пресолявам манджата. От 6 години не съм бил в психиатрия", сподели избягалият от домашен арест.

Единствените престъпления, които съм извършил това лято, е че съм си харчил парите в България, смята Колев.

"Употребявал съм кокаин, не го крия. Поръчвал съм си проститутки."

Малко хора разбират моето кино, актьорът е на друго ниво. Пречат ми да си провеждам сериала, смята за себе си обвиняемият.

Имало е дни, в които съм изкарвал 200 евро, други по 4000 евро. Изхарчил съм три пъти повече пари, отколкото съм изкарал.

Попитан за гривната на глезена си, той само казва, че се е притеснявал от нея и е имал право да излиза само до асансьора.

Каза, че е избягал със скок от трети етаж, падайки върху трансформатор, от които има рани и спукване на кости.

"Бях фен на Демерджиев, но вече като видях накъде отиват нещата... вече не съм." Допълни, че е фен на Евелин Банев-Брендо.

Каза, че на 14 септември ще се яви на делото си в България.

Стоян Колев: В Богота съм

По време на интервюто Колев твърди, че се намира далеч от България - в колумбийската столица Богота.

Тиктокърът обяснява, че при него било изключително горещо, защото е в "Богота", като поставя ударението в началото на името. Това предизвиква смях у Карбовски, който веднага го подлага на малък географски тест:

– На коя държава е столица Богота?

Колев без колебание отговаря:

– На Колумбия.

След това допълва с ирония:

"Естествено, родината на това, в което съм обвинен."

Вероятно репликата му е препратка към делото срещу него. Районната прокуратура в Пазарджик внесе обвинителен акт срещу Колев за хулигански действия и управление на автомобил след употреба на наркотично вещество. Към момента това са обвинения, а не влязла в сила присъда.

Стоян Колев обясни също, че е взел шубата на един клошар, защото бил гол. По думите му, той бягал два километра с гривната, която била включена.

А "жегата" в Богота?

Твърдението на Колев, че там е "изключително горещо", също буди въпроси. Богота се намира на голяма надморска височина и климатът ѝ е доста по-прохладен, отколкото човек би очаквал за град близо до Екватора.

Прогнозата на британската Met Office дава максимална температура от едва 16 градуса за 1 септември и 19 градуса за 2 септември. Официалната прогноза, публикувана от властите в Богота за 2 септември, посочва минимална температура около 9 градуса. Така че поне метеорологичната обстановка трудно може да бъде определена като "изключително гореща".

Разбира се, думите на Колев, че действително се намира в Колумбия, остават негово твърдение. И при предишните му появи в социалните мрежи той заявяваше, че е извън България, но публично независимо потвърждение за конкретното му местонахождение не беше представено.

Най-необичайното в цялата ситуация остава фактът, че издирваният тиктокър продължава активно да комуникира с публика, да се включва онлайн и вече да дава интервю, докато органите на реда се опитват да установят местонахождението му.

Колев говори с Карбовски за почти всичко - от собственото си положение и отношението си към институциите до образованието и "Евровизия". Но големият въпрос остава същият: къде всъщност се намира Стоян Колев и ще се предаде ли доброволно?