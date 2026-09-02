Деца откриха 500-годишен меч, докато "копаеха пещера"

Деца във Виена направиха неочаквано археологическо откритие, докато копаели в склон край жилищен комплекс - средновековен меч, използван през XV и XVI век, съобщи Medievalist.

Находката е направена през март в столичния район Хитцинг. Децата копаели т.нар. "жилищна пещера", когато попаднали на оръжие с дължина 59 сантиметра и 45-сантиметрово острие.

Родителите им уведомили Федералната служба за опазване на паметниците на Австрия, а експерти посетили мястото и прибрали меча за изследване и реставрация.

Оказал се швейцарски меч от XV-XVI век

Археолозите установили, че оръжието се е намирало в съвременен насип, оформен при благоустрояването на имота.

Това означава, че първоначалният археологически контекст на находката вече е изгубен и не може да се установи точно откъде е попаднал мечът на това място.

Експертите го определили като Schweizerdegen - къс швейцарски меч, използван от наемници през XV и XVI век.

Въпреки престоя си в земята оръжието е запазено сравнително добре. По него няма значителни липсващи части, а желязното острие не е било напълно разрушено от корозия.

Мечът вече се реставрира

Находката е предадена на отдела за консервация и реставрация към австрийската Федерална служба за опазване на паметниците.

Специалистите работят по дългосрочното съхранение на меча, включително чрез обезсоляване и поставянето му при контролирани климатични условия.

След откритието децата били поканени да посетят експертите и да научат повече за начина, по който се изследват и съхраняват археологически находки.

Те се запознали с историческия контекст на оръжието, видели различни техники за консервация и дори разгледали меча под микроскоп.

Австрийските власти похвалили децата и родителите им за това, че са съобщили за находката.

Според местното законодателство случайно откритите археологически предмети трябва да бъдат докладвани, за да могат специалистите да изследват както самия артефакт, така и мястото, на което е намерен.