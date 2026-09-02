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Тийнейджъри се сбиха пред служебния вход на парламента, дойде полиция

Има и засилено полицейско присъствие на площад "Славейков"

02.09.2026 | 21:35 ч. 12
Тийнейджъри се сбиха пред служебния вход на парламента, дойде полиция

Тийнейджъри се сбиха пред служебния вход на парламента тази вечер, съобщават от "Булфото". Част от участниците в мелето, облечени с черни качулки и черни дрехи, вече са избягали.

На мястото на инцидента има полицаи, легнали и седнали младежи.

Очаква се да дойдат родителите на тийнейджърите.

Междувременно БТА съобщи за засилено полицейско присъствие на площад "Славейков" в София. Органите на реда проверяват личните документи на хора с профил на т. нар. локали.

От Министерството на вътрешните работи казаха че става въпрос за рутинни проверки.

От пролетта на тази година на площада се събират младежи, облечени с черни тениски.

След множество сигнали на живущи в района и публикации в социалните мрежи за шум, сбивания и замърсяване на площада, администрацията на район "Средец" адресира проблема до органите на реда.

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Тагове:

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