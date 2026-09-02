На Тръмп "изобщо не му пука“ дали Иран ще се върне към мирните преговори

Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че се опитва да принуди Иран да се върне на масата за преговори, като същевременно призова народа на страната да се "вдигне“ срещу правителството си.

Военните действия се засилиха отново през последните дни след неколкоседмично затишие, след като във вторник Тръмп нареди нова вълна от удари с балистични ракети.

На фона на спекулациите относно следващия му ход, ABC News предположи, че Тръмп се опитва да накара Техеран да възобнови мирните преговори. Тръмп отхвърли тази идея в публикация в социалната мрежа Truth Social.

"Не се опитвам да принудя Иран да седне на масата за преговори, както съобщиха от ABC Fake News. Изобщо не ме интересува дали ще подпишат споразумение, което за тях няма никаква стойност“, написа републиканецът.

"Сегашната ни позиция ми харесва много повече - с почти пълен контрол над Ормузкия проток и икономика, която напълно се срива. Те просто разиграват сценария на неизбежното", добави в съобщението си американският президент.

Послание към иранския народ

След това Тръмп отправи послание към иранския народ да свали репресивния си режим.

"Кога иранският народ ще се вдигне на борба?“, попита Тръмп.

По-рано тази година хиляди иранци бяха убити от собственото си правителство, след като излязоха по улиците, за да протестират срещу своите лидери.

Тръмп често е намеквал, че иранските лидери искат да сключат сделка, но не е постигнал такова споразумение, откакто през юни беше договорено 12-дневно прекратяване на огъня.

Във вторник американски удари бяха насочени срещу ирански радарни системи и военни обекти по протежение на 300-милен участък от крайбрежието на Ормузкия пролив.

Иранските държавни медии съобщиха за удари по богатия на петрол остров Кешм. Съобщи се и за експлозии в южните пристанищни градове Бандар Абас и Чабахар.

Иран отвърна на удара, като Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че е извършил атака с балистични ракети срещу лагера "Титин“ – база на американската морска пехота в Йордания. Към момента няма потвърждение от Пентагона.

Размяна на удари

Този пореден сблъсък последва иранските удари през уикенда срещу американски бази в Йордания, като Централното командване на САЩ заяви, че нанася "мощен ответен удар“ срещу режима.

Тръмп също така предупреди Иран да не отговаря на последната атака: "Ако провалената нация Иран отвърне на тази напълно оправдана атака, тя ще бъде ударена отново – много по-тежко и мащабно; но това няма да бъде най-голямата от всички атаки – тя тепърва предстои, и когато приключи, от Ислямска република Иран ще е останало съвсем малко!“

По-рано американските посолства в Катар, Израел и Йордания отправиха предупреждение, че напрежението в региона създава сложна обстановка за сигурността с потенциал за внезапна ескалация.

"Американците, намиращи се в момента в Близкия изток, трябва да проявяват повишена бдителност и да имат предвид възможността за отмяна на полети, затваряне на въздушното пространство и смущения в пътуванията“, се казва в дипломатическото предупреждение.

Късно в понеделник вечерта Корпусът на гвардейците на ислямската революция – твърдолинейната военна сила на режима - атакува два търговски кораба, опитващи се да преминат през пролива.

Белият дом настоява Иран да предаде запасите си от обогатен уран и да ликвидира ядрената си програма. Техеран отказва да направи отстъпки, освен ако САЩ не вдигнат морската блокада и не позволят на Иран да контролира пролива.

Ударите, наредени от Тръмп, идват и седмица след като високопоставени представители на администрацията му обявиха, че преминават от използването на бомби към икономически натиск.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви във вторник, че САЩ ще "задушат икономически режима“, докато той не пожелае сделка.

Впоследствие Тръмп се закани да предприеме мащабна икономическа офанзива срещу Иран, ако страната не се съгласи да ликвидира ядрената си програма.