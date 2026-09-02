Правите тези неща? Ето защо може да изглеждате слаби пред другите

Понякога не думите, а поведението ни издава колко уверени се чувстваме. Начинът, по който реагираме на критика, държим се в компания, поставяме граници или търсим одобрение, може да промени начина, по който околните ни възприемат.

Според Psychology Today и Verywell Mind има редица подобни модели, които създават на другите за нас впечатление за несигурност, особено ако често ги проявяваме. Ето някои от тях.

Постоянно да търсите одобрение – да наблюдавате реакциите на другите и да се нагласяте спрямо тях и очакванията им.

Да не поставяте лични граници – да позволявате на хората редовно да нарушават времето, пространството или желанията ви.

Прекалено извиняване – особено когато не сте направили нещо нередно.

Нервен смях – да се смеете автоматично, когато сте притеснени или не знаете как да реагирате.

Избягване на зрителен контакт – постоянно гледане към пода, телефона или настрани при разговор.

Свита стойка – приведени рамене, навеждане на главата и заемане на минимално пространство.

Позволявате да ви прекъсват постоянно – без да се опитате да си върнете реда в разговора.

Променяте мнението си веднага – когато някой по-уверен човек изрази противоположно мнение.

Да се съобразявате прекалено с всички – винаги другите да избират къде да отидете, какво да правите и т. н.

Да се обяснявате постоянно за решенията си – сякаш всяко ваше действие трябва да бъде оправдано пред околните.

Да търпите неуважение – от страх да не загубите човека, с когото сте във връзка, ваш приятел, роднина.

Да се опитвате прекалено много да впечатлите околните – постоянно демонстриране на пари, статус, контакти или постижения.

Да се сравнявате видимо с другите – например постоянно да проверявате кой е по-добре облечен, успешен или харесван.

Да се изолирате физически в група – стоене встрани, скръстване на ръце и избягване на участие.

Да следвате групата автоматично – дори когато очевидно не искате да правите същото.

Да позволявате на по-доминантни хора да вземат всички решения вместо вас – това може да е член от семейството, колега, приятел.

Да проверявате телефона си непрекъснато – когато се чувствате некомфортно сред хора.

Кои са останалите навици, четете в Az-jenata.bg.