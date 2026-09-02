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Правите тези неща? Ето защо може да изглеждате слаби пред другите

Неща, които може да ви накарат да изглеждате несигурни

02.09.2026 | 21:00 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Понякога не думите, а поведението ни издава колко уверени се чувстваме. Начинът, по който реагираме на критика, държим се в компания, поставяме граници или търсим одобрение, може да промени начина, по който околните ни възприемат.

Според  Psychology Today и Verywell Mind има редица подобни модели, които създават на другите за нас впечатление за несигурност, особено ако често ги проявяваме. Ето някои от тях.

  • Постоянно да търсите одобрение – да наблюдавате реакциите на другите и да се нагласяте спрямо тях и очакванията им. 
  • Да не поставяте лични граници – да позволявате на хората редовно да нарушават времето, пространството или желанията ви. 
  • Прекалено извиняване – особено когато не сте направили нещо нередно. 
  • Нервен смях – да се смеете автоматично, когато сте притеснени или не знаете как да реагирате. 
  • Избягване на зрителен контакт – постоянно гледане към пода, телефона или настрани при разговор. 
  • Свита стойка – приведени рамене, навеждане на главата и заемане на минимално пространство. 
  • Позволявате да ви прекъсват постоянно – без да се опитате да си върнете реда в разговора. 
  • Променяте мнението си веднага – когато някой по-уверен човек изрази противоположно мнение. 
  • Да се съобразявате прекалено с всички – винаги другите да избират къде да отидете, какво да правите и т. н. 
  • Да се обяснявате постоянно за решенията си – сякаш всяко ваше действие трябва да бъде оправдано пред околните. 
  • Да търпите неуважение – от страх да не загубите човека, с когото сте във връзка, ваш приятел, роднина. 
  • Да се опитвате прекалено много да впечатлите околните – постоянно демонстриране на пари, статус, контакти или постижения. 
  • Да се сравнявате видимо с другите – например постоянно да проверявате кой е по-добре облечен, успешен или харесван. 
  • Да се изолирате физически в група – стоене встрани, скръстване на ръце и избягване на участие. 
  • Да следвате групата автоматично – дори когато очевидно не искате да правите същото. 
  • Да позволявате на по-доминантни хора да вземат всички решения вместо вас – това може да е член от семейството, колега, приятел. 
  • Да проверявате телефона си непрекъснато – когато се чувствате некомфортно сред хора. 

Кои са останалите навици, четете в Az-jenata.bg.

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