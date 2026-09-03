ВМРО почита паметта на Иван Михайлов и Тодор Александров на 5 септември

Тази година се навършват 102 години от гибелта на Тодор Александров и 36 години от кончината на Иван Михайлов. На 5 септември, събота, от 14:00 ч. над село Сугарево, Мелнишко в Пирин планина ще бъде отслужена панихида в памет на легендарните водачи на ВМРО.

До параклиса "Св. Илия", където се намира гробът на Старио, а също така и този на Панзо Зафиров, ще бъдат поднесени венци и цветя от българи от Мизия, Тракия, Добруджа и Македония, ще има почетен залп в памет на героите, а новите членове на ВМРО ще положат клетва да служат вярно на българската кауза в Македония, съобщават от партията.

На събитието ще се включат и походниците от похода "По стъпките на Тодор Александров", който ежегодно се провежда преди поклонението.

Гробът на Иван Михайлов край Рим

Да почетат легендарния войвода ще дойдат председателят на ВМРО Красимир Каракачанов, ръководството на Организацията, членове, симпатизанти и официални лица.

След церемонията, броени дни преди старта на кампанията за президентските избори, лидерът на ВМРО ще направи обръщение с адресирано послание към всички политици в България, и с особено внимание към наболелите проблеми на българите в РС Македония, които системно и целенасочено са подлагани на институционален, вербален и физически тормоз години наред.

Последните месеци вниманието на всички бе привлечено от казуса на младата Ива Михайлова, която в разрез с всички правни и човешки норми, принудително е държана в Кочани и съдът ѝ отказва лечение месеци наред. Младата жена е обвинена без доказателства за причинено ПТП, с отнети документи и държана като заложник за назидание, защото има български паспорт.