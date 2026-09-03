Масови протести в Сеута и в цяла Испания заради мигрантската криза

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Хиляди хора преминаха вчера по улиците на испанския автономен град Сеута в Северна Африка в подкрепа на града, който е изправен пред миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли, предаде ЕФЕ.

Демонстрацията, организирана в Деня на Сеута от Испанската федерация на общините и провинциите (ФЕМП), премина под лозунга „Сеута не се продава, Сеута се защитава“. Шествието започна от Кралските стени, премина по централните улици и завърши пред Двореца на автономния град.

Четирима младежи – представители на християнската, мюсюлманската, индуистката и еврейската общност – прочетоха манифест под надслов „Сеута сме всички“. В него се предупреждава, че миграционният натиск поставя на изпитание ресурсите и обществените услуги на града, както и способността му да защитава границите си, да гарантира сигурността и да отстоява териториалната си цялост. Участниците носеха множество испански знамена и знамена на Сеута.

Десетки хиляди хора се включиха в прояви на солидарност със Сеута и в други части на Испания, съобщи ДПА. Демонстрациите се превърнаха и в протест срещу миграционната политика на правителството на премиера Педро Санчес. Сред лозунгите имаше и такива "Педро Санчес в затвора" и "Сеута е Испания". Участници и оратори обвиниха кабинета, че води политика на отстъпки спрямо Мароко и не оказва достатъчна помощ на Сеута.

Мароко отдавна предявява претенции към Сеута и другия испански анклав в Северна Африка – Мелиля, но в момента не оказва пряк натиск по въпроса, отбелязва ДПА. Лидерът на консервативната Народна партия Алберто Нунес Фейхо въпреки това определи пристигането на мигрантите като „нашествие“, подкрепено от Мароко, и обвини правителството, че е прикрило получените предупреждения за кризата.

По данни на властите най-малко 72 000 мигранти са влезли в Сеута на 30 и 31 юли. Месец по-късно около 5000 от тях все още се намират в града, като някои са принудени да живеят по улиците и плажовете. Ситуацията натоварва сериозно ресурсите на Сеута, чието население е около 83 000 души. През последните седмици бяха регистрирани и нападения срещу мигранти и частни хуманитарни организации.

Испания няма право да извършва колективно експулсиране и трябва да разгледа поотделно всяка молба за убежище – процедура, която може да отнеме седмици или месеци. Централното правителство отхвърля и възможността мигрантите да бъдат прехвърлени в континентална Испания, тъй като Сеута не е част от Шенгенското пространство.

Леви организации и синдикати организираха контрапротести в няколко испански града, включително Мадрид. Участниците в тях осъдиха проявите, които определят като расистки и ислямофобски преследвания и атаки срещу мигрантите.

Многохилядните демонстрациите, включително в столицата Мадрид, съвпаднаха с Деня на Сеута - празник, посветен на испанската територия на африканския континент, съобщават от "Ройтерс". Зад протестите стои Федерацията на испанските общини (FEMP), в която водещо влияние има основната опозиционна сила в страната - консервативната Народна партия (PP).

Ескалацията с внезапния мигрантски поток започна преди близо пет седмици, когато около 72 000 души преминаха от Мароко към Сеута при масов миграционен наплив. По време на преминаването има и загинали, а повечето мигранти впоследствие са се върнали в Мароко.

Местните власти изчисляват, че повече от 10 000 души все още се намират в анклава. Сред тях има и непридружени непълнолетни. Част от мигрантите са настанени във временни лагери, а други остават по улиците и плажовете на Сеута. Присъствието на мигрантите доведе до почти ежедневни протести на местни жители, които обвиняват испанското правителство, че не реагира достатъчно бързо на ситуацията.

„Правителството не успя да действа в критична ситуация. Всичко излиза извън контрол. Уморени сме, както са уморени и тези, които дойдоха, а напрежението се покачва. В един момент това ще се превърне в буре с барут“, заяви жителка на Сеута.

„Това не е защита на Сеута и жителите на Сеута, а атака срещу правителството“, заяви министърът по териториалната политика Анхел Виктор Торес пред испанското радио RNE.

Междувременно гражданската инициатива „Por Ceuta“ („За Сеута“) събра близо 65 000 подписа под манифест, в който се настоява за спазване на правата както на местните жители, така и на мигрантите, организирано връщане на хората без право на пребиваване и увеличаване на мерките за сигурност.

Испанското правителство увеличи капацитета на временните центрове за настаняване от около 500 на над 3400 места и разположи повече от 1600 полицейски служители в анклава. Регионални организации и политически лидери обаче настояват за допълнителни мерки, които да гарантират сигурността както на жителите на Сеута, така и на мигрантите.

На този фон остава нерешен въпросът как ще бъде преодоляна кризата с хилядите мигранти, останали в Сеута, и дали централното и местното управление ще успеят да постигнат общ подход към тяхното настаняване, връщане или разпределение в други части на Испания.