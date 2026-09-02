Ярослав намушкал 18-годишната японка с шест различни ножа, оставиха го в ареста

25-годишният Ярослав Голядкин, който е обвинен в убийството на 18-годишна японка в квартал "Бъкстон", остава в ареста. Той е наръгал момичето с шест различни ножа.

По искане на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Я. Г., украински гражданин, обвинен за това, че на 31.08.2026 г., в жилище в гр. София, чрез нанасяне на множество удари с нож в областта на шията и гърба умишлено умъртвил 18-годишната японска гражданка А. Х.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, както и опасност от укриване, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава.

Ярослав Голядкин е у нас със статут на чужденец под закрила, а наемът на квартирата, която обитава в кв. "Бъкстон" се плаща от майка му

Младият мъж беше конвоиран в съда във видимо много тежко състояние - той е слаб, едва пристъпваше и беше с премрежен поглед, пишат от "24 часа".

Самият Ярослав разкри пред съда, че има здравословни проблеми - панкреатит, колики и стомашни болки. Съдът препоръча на ръководството на следствения арест, когато се почувства зле, да му бъде оказана навременна медицинска помощ.

По време на делото стана ясно, че в понеделник рано сутринта Ярослав е буйствал в квартала, потрошил е три коли и е счупил входната врата на блока, където живее. Тогава съсед е повикал полиция. Патрулът, който е пристигнал, го е заварил пред жилището. Полицаите видели петна от кръв по вратата и по площадката. Ярослав се опитал да се шмугне в апартамента, но полицаите го последвали. Точно тогава те се натъкнали на мъртвото тяло на младата японка. Тя имала много наранявания по шията и гърба.

Според адвоката на украинеца няма свидетели на убийството. Затова защитата беше на мнение, че няма доказателства, че именно Ярослав е умъртвил жената. Той поиска младежът да бъде пуснал под домашен арест с гривна. За същото настоя и Ярослав, който каза, че няма да се укрие. Съдът обаче го остави в ареста, като решението не е окончателно и може да се обжалва. Втората мярка ще бъде на 8 септември.