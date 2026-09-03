Версията на готвач: Фритюрник без надзор е подпалил заведението на "Каваци"

Продължава разследването на причините за пожара, изпепелил заведение на плаж „Каваци“ край Созопол. При инцидента, станал в сряда, напълно изгоря ресторант „Ресто дел Верано“.

Както вече стана известно, сигналът за пожара бе подаден около 12:30 часа вчера в Районното управление в Созопол. На място са изпратени два противопожарни екипа с шестима огнеборци. Огънят е потушен напълно около 14:00 часа.

По време на пожара са избухнали пет газови бутилки, намиращи се в заведението. За щастие при инцидента нямаше пострадали хора.

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По информация на 54-годишния готвач огънят е възникнал от самозапалил се фритюрник в кухнята, оставен без надзор. Тази версия предстои да бъде проверена в рамките на разследването.

Точният размер на нанесените материални щети все още се изяснява. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Созопол.