Да поговорим за Дженифър: Как съпругата на Пийт Хегсет стана влиятелна фигура в Пентагона

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отдава заслугата за положителната промяна в живота си на "Двамата Джей" two J’s, но въпросът е кои са те?

Исус Христос (Jesus) и съпругата му Дженифър (Jennifer). " Без Двамата Джей“ нямаше да седя тук в момента“, споделя министърът на Тръмп пред водещата Мегин Кели в интервю от 2024 г., малко преди изслушването за утвърждаването му на поста.

Често може да се чуят политици да говорят с възторг за това как не биха се справили без подкрепата на своите неизменно разбиращи партньори, оставащи зад кулисите. Всъщност това е неизменна част от всяка предизборна кампания или надпревара за лидерски пост.

Дженифър и политическият живот

Откакто през януари миналата година Хегсет встъпи в длъжност като министър на отбраната - пост, който впоследствие преосмисли като "министър на войната“, съпругата му започна да играе изключително значима роля в политическия живот на мъжа си. Бившата продуцентка от Fox News изглежда участва в делата на Пентагона в степен, определяна от колеги политици и бивши служители като "ненормална“ и дори "безумна“.

Присъствието ѝ далеч надхвърля ролята на лице от големите семейни снимки, украсяващи стените на ведомството, оглавявано от съпруга ѝ. Дженифър очевидно помага на мъжа си в подготовката за медийни интервюта и предлага идеи за видеоклипове в социалните мрежи, в които често се появява до него - както например през май, когато се присъедини към Хегсет за тренировка с американски военни, облечена в тениска с надпис "Това е война“.

Съобщава се също, че Дженифър е присъствала на срещи на високо равнище с чуждестранни политици и военни, а според слуховете е настоявала Хегсет да ограничи достъпа на журналисти до Пентагона. Всичко това свидетелства за безпрецедентно ниво на достъп за съпруга, която няма нито официална длъжност в Пентагона, нито какъвто и да е военен или политически опит.

На фона на нарастващия хаос в Министерството на отбраната, след като наскоро министърът на сухопътните сили Дан Дрискол се присъедини към вълната от напускащи висши военни кадри, присъствието на Дженифър се възприема като източник на безпокойство. Според публикация в пресата тя си е спечелилa незавидното прозвище "Йоко Оно“, като един от източниците я описва едновременно като "служител по пробацията и PR агент“ на Хегсет, пише The Independent.

Поглед към президентския пост?

Носят се и слухове, че Хегсет може би обмисля кандидатура за президентските избори през 2028 г., като евентуално ще се състезава с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио за номинацията на Републиканската партия. Със своя фокус върху въпроси от т.нар. "културна война“ и театрално поведение в стила на Тръмп, той вероятно би се харесал на привържениците на движението MAGA, макар засега да отхвърля подобни твърдения за амбиции, определяйки ги като "сто процента неверни“.

Ако все пак промени решението си, е ясно, че Дженифър би изиграла ключова роля в ръководенето на кампанията му, както и в изграждането на имиджа му на духовен наследник на Тръмп.

Всъщност кариерата ѝ в десните медии изглежда ѝ е дала необходимия опит, за да дърпа конците зад кулисите в средите на MAGA. 46-годишната жена е учила журналистика и е работила 18 години като продуцент на сутрешното предаване на Fox - "Fox & Friends“. Именно там тя се запознава с Хегсет, който първоначално се появява като редовен коментатор, преди да се присъедини към екипа като съводещ на уикенд изданието през 2017 година.

По това време и Пийт, и Дженифър имаха други брачни партньори - той беше женен за втората си съпруга Саманта Диъринг, а тя - за Денис Раучет, мениджър в сферата на недвижимите имоти. През август 2017 г. обаче им се роди дъщеря, а месец по-късно Диъринг подаде молба за развод. След като връзката им стана публично достояние, Дженифър започна работа по друго предаване на Fox "Watters’ World“.

В крайна сметка двамата сключиха брак през 2019 година - къде другаде, ако не в голф клуб на Тръмп в Ню Джърси?. На церемонията присъства и самият президент, както и емблематичният водещ на Fox News Шон Ханити. Преди това щастливата двойка беше заснета с червени шапки, носещи слогана "Make Marriage Great Again“ ("Да направим брака велик отново“).

Смесеното им семейство сега включва три деца от втория брак на Хегсет, три от връзката на Дженифър с Раучет и общата им дъщеря Гуендолин. Смята се, че Дженифър е поела отговорността за домашното обучение на част от децата, като ги обучава по консервативна учебна програма, основана на религиозни ценности.

PR или съветник

И все пак, според информациите, тя намира време и за държавни дела. Хегсет сякаш зададе тона на бъдещия си мандат като министър на отбраната, когато взе Дженифър със себе си на срещи със сенатори преди изслушванията за утвърждаването на кандидатурата му - ход, който по-късно в подкаст интервю той определи като "необичаен, но напълно правилен и естествен“. Други обаче не споделяха същия ентусиазъм. "Това, което видях при Хегсет – никога през живота си не бях виждал подобно нещо“, заяви пред CNN бивш служител на Пентагона.

Според публикация в The New York Times г-жа Хегсет също така се е заела с провеждането на интервюта с нови служители. Джон Улиот, който за кратко е заемал поста главен говорител на Пентагона, разказа пред вестника, че Дженифър го е засипала с "неочаквано подробни и остри въпроси“ в продължение на 40 минути.

Като продуцент на Хегсет, Дженифър вероятно е свикнала да го въвежда в актуалните теми за деня и да му помага при подготовката за интервюта. Във Fox тя си е изградила репутация на човек с усет към истории, които "разпалват страстите“ и допадат на аудиторията, подкрепяща движението MAGA.

Едно е обаче да градиш имиджа на съпруга си, а съвсем друго е да присъстваш на дипломатически разговори от най-високо равнище. Само няколко месеца след като Хегсет встъпва в длъжност, вестникThe Washington Post съобщава, че съпругата му Дженифър е присъствала на среща с Джон Хийли - тогавашен министър на отбраната на Обединеното кралство - през март 2025 г. Срещата се е състояла в особено напрегнат момент, непосредствено след като САЩ обявяват, че прекратяват споделянето на военна разузнавателна информация с Украйна.

Защо съпруга на политик, която няма официална роля в Министерството на отбраната, присъства на подобна среща, при която списъкът с участници обикновено се подбира внимателно и се ограничава до лица с най-високо ниво на достъп до класифицирана информация? Това е безпрецедентна стъпка. "Това изпраща сигнал към ведомството“, коментира пред TWP Чък Хейгъл - републиканец, заемал поста министър на отбраната по време на управлението на Барак Обама. "Защо министърът постъпва така? Това кара служителите да бъдат нащрек относно това какво и на кого казват. Създава се проблем, който е напълно излишен".

Пентагонът не е потвърдил дали Дженифър притежава такъв допуск или изобщо някакъв (поради съображения за сигурност ведомството не обсъжда публично статуса на отделни лица в това отношение). Главният говорител Шон Парнел заяви пред TNT, че тя е била само представена, преди да напусне срещата малко след това. Той уточни, че тя не е присъствала на никакви съвещания, свързани с класифицирана информация.