Радев и Коща обсъдиха бъдещето на ЕС: Сигурност, пари, суверенитет (СНИМКИ/ВИДЕО)

БГНЕС 1 / 8 / 8

Днес министър-председателят Румен Радев и председателят на Европейския съвет Антонио Коща проведоха среща, на която обсъдиха ключови въпроси от европейските дневен ред. Сред коментираните теми са многогодишната финансова рамка, сигурността и отбраната, технологичния суверенитет, свързаността и разширяването на Европейския съюз.

По думите на премиера срещата е била ползотворна. Радев подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множеството кризи, пред които е изправен съюзът.

“Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това заставя всички нас, страните членки, да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. В рамките на днешната дискусия ние обсъдихме въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка, с разширяването на Европейския съюз, с гарантирането на сигурността на Европа в днешните променливи времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на изкуствения интелект във всички области на обществения и икономическия живот”, каза след срещата българският премиер.

Радев добави, че с Коща са обсъдили многогодишната финансова рамка. “Трябва да признаем, че това е голямо изпитание за Съюза, защото ние имаме високи амбиции за постигане на множество цели, но все пак ресурсите са ограничени. Ние разбираме напълно и подкрепяме визията на съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз, и особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и също стопанската политика, които всъщност гарантират единството на съюза и които са изключително важни инструменти, за да имаме единен и проспериращ съюз, който може да посреща обединен всички предизвикателства”, каза още министър-председателят.

Според Радев е необходимо всички държави-членки на ЕС да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Премиерът предложи да се въведе понятието “индустриална кохезия“.

“Това е, което предложих на господин Коща, това е да мислим и за един нов термин – индустриална кохезия. Да не говорим само за кохезия, както е до момента класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно, да участват равностойно в технологичното и индустриално развитие на Европа”, добави Радев.

Европейската отбрана

По повод темата за европейската отбрана Радев каза, че за укрепването на сигурността са необходими общи научни, технологични и индустриални усилия.

“Като говорихме за отбраната, трябва да подчертаем, че всички предизвикателства, пред които сме изправени в системата в областта на сигурността, изискват ние да обединяваме нашите усилия – научни, технологични, индустриални”, каза още премоерът.

Сред другите теми, обсъждани на срещата, е била европейската свързаност – транспортна, енергийна и дигитална. Радев посочи стратегическото място на България по бъдещите транспортни и енергийни коридори.

Достъпни цени на енергия

От своя страна Коща заяви, че за да се изгради по-устойчива и сигурно Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията.

“Трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия, чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз. Това ще помогне за укрепването на нашата енергийна сигурност. България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в това отношение”, каза още председателят на Европейския съвет.

Коща добави, че сигурността на Европа е свързана и с нейното разширяване. “Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат към нашия Съюз, като всяка от тях трябва да продължи напред въз основа на собствените си заслуги и като към всяка от тях се прилага принципът на равно третиране. Това е най-важната геополитическа инвестиция, която Европейският съюз може и трябва да направи”, заяви Коща.

Според него страните кандидатки трябва да извършат необходимите реформи и да спазват поетите преди това ангажименти. Същевременно е важно и ние да изпълним своята роля, като участваме в конструктивен диалог с тях и признаваме постигнатия напредък, когато има такъв, посочи още Коща.

“Трябва да продължим да работим заедно по въпроса за Украйна, нашата решимост да подкрепяме Украйна, докато тя се защитава и се стреми към справедлив и устойчив мир”, каза още председателят на Европейския съвет.

Преди да пристигне в София Антонио Коща разговаря с румънския президент Никушор Дан в Букурещ. След срещата с Радев Коща заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.